Österreich hat mehr Moore als vermutet

Es sind klima-sensible Zonen, die in Österreichs Hochgebirge entdeckt worden sind. Es hat weitreichende Bedeutung, wie mit ihnen umgegangen wird.

Im Auftrag des World Wide Fund for Nature (WWF) hat der Biologe Marlon Schwienbacher eine Studie erstellt, die eine gute Nachricht zutage fördert. In Österreich gibt es mehr Moore als bisher vermutet. Schwienbacher hat umfassende Datenbanken durchforstet. Ergebnis: Im Hochgebirge gibt es fast 200 Hektar mehr an Mooren als bisher vermutet, 160 davon sind bisher nich noicht kartiert gewesen. Allesamt befinden sie sich in einer Höhe von mehr als 2000 Metern über dem Meeresspiegel.