Mattersburger Liste von Tschürtz wird blaue Stadtpartei

"Vorwärts Mattersburg" von Burgenlands FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz bleibt nur auf dem Papier erhalten, weil die Liste im Gemeinderat nicht umbenannt werden kann.

Die Liste "Vorwärts Mattersburg", mit der FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz bei den burgenländischen Kommunalwahlen im Oktober Bürgermeister werden wollte, wird zu einer freiheitlichen Stadtpartei umgewandelt. Diese wird am Donnerstag gegründet und soll sämtliche Aktivitäten der Liste übernehmen. "Vorwärts Mattersburg" bleibt nur auf dem Papier erhalten, weil die Liste im Gemeinderat nicht umbenannt werden kann, so Tschürtz, der das Bürgermeisteramt klar verpasste, am Mittwoch.

Auf diese Weise erhalten die drei Gemeinderäte der Liste Unterstützung von der FPÖ-Bundes- und Landespartei, erläuterte Tschürtz. Er habe mit einer Liste und nicht mit der FPÖ kandidiert, um anderen Parteien die Möglichkeit zu geben, sich anzuschließen und ihn als Bürgermeisterkandidaten zu unterstützen. "Vorwärts Mattersburg" sei aber auch bei der Wahl schon der FPÖ zugerechnet worden, sagte der Klubobmann. Tschürtz sitzt für seine Liste im Gemeinderat, Stadtparteiobmann dürfte er aber nicht werden.

