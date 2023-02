Neubaugasse: Kaufleute wollen Stadträtin Sima treffen

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Die Händler in der Neubaugasse hoffen weiter auf eine Verlängerung der Begegnungszone bis zur Lerchenfelder Straße. Im bereits umgestalteten Teil der Einkaufsstraße sei die Frequenz um 40 Prozent gestiegen.

Dass Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) die Begegnungszone in der Neubaugasse nicht wie seit Jahren geplant bis zur Lerchenfelder Straße ausweiten will („Die Presse“ hat berichtet), sorgt bei den betroffenen Kaufleuten für wenig Begeisterung.

„Es war schon ein leichter Schock, dass das so deutlich ausgesprochen wurde“, sagt Kurt Wilhelm vom Verein „IG Kaufleute am Neubau“. „Wir wollten nie, dass die Straße zweigeteilt wird in eine Begegnungszone und eine Neubaugasse alt“.