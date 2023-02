„Der goldene Drache“: In der Kammeroper fliegt ein Zahn

Nicht im Restaurant, sondern in der Kammeroper: Christa Ratzenböck in „Der goldene Drache“.

Tragikomische Verwicklungen bei den Underdogs der Gesellschaft: Jubel für den „Goldenen Drachen“, seinen Komponisten Peter Eötvös und ein starkes Ensemble unter Walter Kobéra in der Kammeroper.

Da fliegt er: der blutige Schneidezahn, den sie „dem Neuen“ gerade mit der Rohrzange ausgerissen haben. Die Singstimmen malen den Flug durch die Küche nach, es klingt, als vollführe der Zahn Loopings, bis er Zwischenstation im Wok macht. Aus diesem wird er mit einem Löffel hinausexpediert – und landet in einer Portion Nr. 6: Thai-Suppe mit Hühnerfleisch. Sie wird gleich der blonden Stewardess serviert, das Service ist ja immer schnell im China-Thai-Vietnam-Schnellrestaurant „Der goldene Drache“. Am Ende, wenn der Neue verblutet ist und von der trauernden Belegschaft eine heimliche Wasserbestattung im Fluss bekommt, wirft zufällig auch die Stewardess den Zahn in die Fluten . . .

Im tragikomischen Musiktheater „Der goldene Drache“ nach dem Stück von Roland Schimmelpfennig vermischt sich allerlei. Inhaltlich sind es die konkrete Lebenswelt von Menschen ohne Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnis und Versicherung sowie absurde – oder besser: verschlüsselte – Szenen über eine Ameise und eine (schließlich ermordete) Grille. Formal greifen Darstellung und Erzählung ineinander, mit zwei Frauen und drei Männern in insgesamt 18 Rollen.

Peter Eötvös' Musik schimmert wie ein Mosaik aus wortausdeutenden Assoziationen. Nicht nur in der Szene mit dem fliegenden Zahn leistet er sich ironisches Augenzwinkern – mittels Mickey-Mousing, also der gezielten Bewegungsnachzeichnung in der Musik, bekannt aus klassischen Disney-Zeichentrickfilmen. Sein Tonfall ist aber nicht hollywoodesk, sondern modern, ein überschaubares Instrumentalensemble entfacht eine beeindruckende Fülle an Klängen. Dass die anderthalb pausenlosen Stunden Quecksilbrigkeit des „Goldenen Drachen“ trotzdem nie fahrig und hektisch wirken, liegt daran, dass Eötvös auch kontemplative Momente und sogar Arien einarbeitet, die die Stimmung breiter ausmalen und auch die Qualität der Stimmen genießen lassen.