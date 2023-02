(c) AFP via Getty Images (STEFANI REYNOLDS)

Auch Litauen bleibt aus Protest gegen russische Teilnehmer fern. Lettland gibt am Donnerstag Entscheidung bekannt; Polen und Tschechien wollen sich bis Ende der Woche festlegen.

Kiews Boykott der Parlamentarier-Versammlung der OSZE in Wien findet Unterstützer. Mehrere Delegationen könnten dem ukrainischen Beispiel folgen und aus Protest gegen die russische Teilnahme fernbleiben. Vaidotas Verba, Botschafter Litauens bei internationalen Organisationen in Wien, bestätigt gegenüber der „Presse“, dass die litauischen Parlamentarier nicht nach Wien reisen werden: „Für sie ist es unhaltbar, mit russischen Duma-Abgeordneten, die aktiv den Krieg propagieren, an einem Tisch zu sitzen.“

Weitere Länder überlegen eine Absage ihrer Teilnahme. Vertreter mehrerer europäischer Staaten beraten derzeit über ein gemeinsames Vorgehen. Lettland wird am Donnerstag seine Entscheidung bekannt geben. Polen und Tschechien geben gegenüber der „Presse“ an, noch nicht entschieden zu haben. „Wir hoffen, gegen Ende der Woche mehr Klarheit zu haben“, so eine schriftliche Stellungnahme der tschechischen Delegation. Man habe „tiefstes Verständnis für die Position der ukrainischen Delegation“.