Während der Pandemie haben Massentests und Lockdowns Chinas Lokalregierungen an den Rand des Bankrotts getrieben. Nun werden immer mehr öffentliche Leistungen gekürzt.

Erneut sind mehrere Tausend Senioren in der Provinzhauptstadt Wuhan auf die Straße gezogen. Sie haben sich vorm zentralen Zhongshan-Park versammelt, um ihren Frust öffentlich kundzutun. Die Staatsmacht reagierte wie immer: Sie kesselte die Menge mit einer riesigen Menschenkette an Polizisten ein, sperrte die anliegende U-Bahn-Station ab und löschte in Sekundenschnelle sämtliche Fotos, die Nutzer auf den sozialen Medien hochluden.

Grund des Anstoßes ist eine von der Lokalregierung durchgeführte Reform der öffentlichen Krankenversicherung, die bereits zu Beginn des Monats umgesetzt wurde. Die vorwiegend älteren Demonstranten befürchten eine massive Kürzung der medizinischen Leistungen. Dabei ist das Gesundheitssystem in vielen chinesischen Provinzen bereits jetzt so rudimentär, dass jede ernsthafte Erkrankung zur existenziellen Krise führen kann.