Wie „Team Jorge“ aus Israel Wahlen manipuliert hat

AFP via Getty Images

Internationales Reporterteam enthüllt: Israelische Cyber-Firma war führend bei Verbreitung von Fake News und Propaganda.

Wahlmanipulation, Propaganda, Fake-News, Rufmord politischer Gegner – all dies sind Methoden, die die westliche Öffentlichkeit bisher vorwiegend mit dem Kreml in Verbindung brachte. Ein internationales Reporterteam enthüllte nun, dass auch eine israelische Cyberfirma sich solcher Mittel bedient – ohne Skrupel, was Kunden und Ziele betrifft, und auf einem offenbar beispiellos hohen technischen Niveau.

33 Wahlen rund um die Welt will die Gruppe manipuliert haben, davon 27 erfolgreich. Für Demokratien offenbaren die Funde eine Herausforderung neuer Art. Neun Monate lang, heißt es, hat ein internationales Reporterteam zu der israelischen Firma und ihren Methoden recherchiert.