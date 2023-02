Raus aus Gas: Wien präsentiert Wohnbau ohne fossile Energie

(c) Jana Madzigon

Bis 2025 sollen 100 Gebäude mit erneuerbarer Energie beheizt werden. 2040 will die Stadt bei Gebäuden klimaneutral sein.

Von außen sieht der Wohnbau in Ottakring wie jeder andere aus. Gelangt man in den Innenhof des Genossenschaftsgebäudes, ragen vier glänzende Metallrohre an der Hauswand empor.

Sie wurden im Zuge der thermischen Sanierung der 17 Wohnungen durch ein Wärmepumpensystem auf dem Dach binnen drei Tagen angebracht. Die Kosten dafür übernahm allesamt die Genossenschaft.

600.000 Haushalte mit Gastherme

Die Heizwasserleitungen führen vom Dach über die Außenfassade im Innenhof in den ehemaligen Hobbyraum. Dieser fungiert nun als Heizzentrale mit zwei Pufferspeichern für das Heizungswasser, den elektronischen Einrichtungen und Pumpen.

Das Haus in der Huttengasse ist ein Standardgebäude, typisch für das dicht verbaute Wiener Gebiet. Die kleinen Wohnungen waren vor dem Umbau – ebenso wie bis dato 600.000 weitere Wiener Haushalte – mit Gasthermen ausgestattet. Ersatzweise gibt es nun ein kleines Gegenstück in jeder Wohnung, das zusätzlich geräuschfrei sein soll. Es versorgt die Wohnungen klimaneutral mit Wärme.

100 Häuser bis 2025

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und Finanzstadtrat Peter Hanke (alle drei SPÖ) stellten am Mittwoch das umgesetzte Pilotprojekt im Rahmen einer Führung vor. Sie wollen damit zeigen, wie der Ausstieg aus Gas gelingen kann. „Wir haben uns in Wien vorgenommen, beim Heizen unserer Gebäude bis 2040 zur Gänze aus fossilem Gas zu kommen“, sagt Czernohorszky.

Die Stadt solle dadurch klimafreundlich und die Lebensqualität gesteigert werden. „Raus aus Gas heißt auch, raus aus der Abhängigkeit“, so der Klimastadtrat. Bis 2025 will die Stadt nun 100 Gebäude wie jenes in der Huttengasse mit erneuerbarer Energie ausstatten.

Dazu „erarbeiten wir noch in diesem Jahr einen Wärmeplan, der dann zeigen wird, in welchen Gebäuden es möglich ist, durch den Ausbau der Fernwärme eine direkte Versorgung mit klimaneutraler Energie zu schaffen“. Denn derzeit entfallen knapp 30 Prozent der Treibhausgasemissionen auf den Gebäudesektor, fast 90 Prozent werden von Gasheizungen verursacht. Der CO2-Verbrauch sei laut Stadt Wien allerdings seit 2005 um 17 Prozent gesunken und soll mit dem neuen Vorhaben weiter gedrückt werden.

„Einfache Technologie“

Alle Wiener Gasthermen durch erneuerbare Energie zu ersetzen wird eine Herkulesaufgabe für die Stadt – allem voran die dadurch entstehenden Kosten. Dazu will die Stadt Wien in den nächsten drei Jahren mehr als 4,2 Milliarden Euro in den Ausstieg aus Gas investieren. „Der Gesamtinvestitionsbedarf zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands bis 2040 beträgt schätzungsweise knapp 30 Milliarden Euro“, sagt Finanzstadtrat Hanke. Etwa die Hälfte davon entfalle auf umfassende thermisch-energetische Sanierungen, rund neun Milliarden Euro betreffen die Heizungsumstellungen selbst.

Für die Umsetzung sowie den Betrieb ist Wien Energie verantwortlich, geplant wurde die zentrale Anlage von Ingenieur Roman Weigl, Eigentümer von Rew Consulting. Für Weigl war die Umsetzung eine „einfache technologische Lösung. Wir haben ja nur vorhandene Dinge zusammengestellt“. Aber es sei schön, dass das Konzept gelungen sei.