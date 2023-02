Die Koalition will die vergangenen drei Pandemie-Jahre aufarbeiten. Tatsächlich war so manche Entscheidung der Regierung von der allgemeinen Impfpflicht über Schulschließungen bis hin zu Coronahilfen und dem Lockdown für Ungeimpfte alles andere als glücklich.

Drei Jahre nach Beginn der Pandemie wolle man die „Hand ausstrecken“ und rund um Ostern einen „Dialogprozess“ starten. Das sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch. „Corona war für unsere Gesellschaft eine Art Trauma, das wir nun gemeinsam aufarbeiten sollten“, meinte er.

„Drei Jahre nach Beginn der Pandemie wird es Zeit für ein neues Miteinander“, erklärte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Wie dieser Dialog genau ablaufen soll, verriet die Koalition noch nicht. Sie betonte aber, gemeinsam mit Experten die Vorgehensweise während der Pandemie analysieren und gegebenenfalls auch Fehler eingestehen zu wollen.

Die Ankündigung fällt in eine Zeit, in der zwei Landtagswahlen (Kärnten am 5. März und Salzburg am 23. April) bevorstehen. Bei der niederösterreichischen Landtagswahl im Jänner hatte die FPÖ vor allem in impfkritischen Gemeinden starke Gewinne erzielt, während die ÖVP verlor. Die Freiheitlichen fordern zudem einen Corona-U-Aussschuss, der „Dialogprozess“ könnte ein türkis-grüner Gegenentwurf dazu sein. Was aber lief abseits aller politischen Grabenkämpfe in den vergangenen drei Jahren der Coronapandemie tatsächlich schief? Eine Analyse.