Johannes Thingnes Bø: Der Goldhamster unter den Skijägern

Johannes Thingnes Bø dominiert die Konkurrenz nach Belieben. Bis zu sieben Stück Gold hat der Norweger in Oberhof im Visier. Solche Bestmarken findet man nicht einmal beim legendären Ole Einar Bjørndalen.

Oberhof. Es sind die Momente größter Überlegenheit, die Sportgeschichte schreiben. Unvergessen, wie Sprintstar Usain Bolt bei Olympia 2008 schon vor der Ziellinie den sicheren Sieg bejubelte. Noch deutlich mehr Zeit hatte und nahm sich Johannes Thingnes Bø bei der Biathlon-WM in Oberhof, als er in der Verfolgung vorzeitig seine dritte Goldmedaille mit der Pose von Fußballer Erling Håland zelebrierte: Er ging auf die Knie und zeigte auf die Fans. „Ich bin sicherlich nicht so berühmt wie er, aber eine gute Nummer zwei“, scherzte Bø danach über seinen norwegischen Landsmann.

Dabei ist der Vergleich eindeutig: Während Stürmerstar Håland bei einem Meistertitel (Salzburg) und zwei Cupsiegen (Salzburg, Dortmund) hält, füllt Bø seinen Trophäenschrank im Rekordtempo. Zu dominant tritt der 29-Jährige in der Loipe auf, sodass selbst Fehler am Schießstand ihn nicht bremsen. Das weckt Erinnerungen an einen anderen Norweger: Ole Einar Bjørndalen. Doch selbst die Biathlon-Ikone schaffte nicht mehr als vier Goldene bei einer WM.

Bø indes wird zugetraut, nach Triumphen in Mixed, Sprint, Verfolgung und Einzel im heutigen Single-Mixed (15.15 Uhr, live, ORF 1), in der Staffel (Samstag) und im Massenstart (Sonntag) auf bis zu sieben Stück zu erhöhen. Selbst Bjørndalens rekordträchtige 20 WM-Titel scheinen in Reichweite, denn Bø (aktuell 16) möchte bis Olympia 2026 weitermachen.

Um Goldhamster dieser Dimension zu finden, muss man schon die Sportart wechseln. US-Schwimmer Mark Spitz feierte bei den Olympischen Spielen 1972 sieben Siege, bei Michael Phelps waren es 2008 gar acht. So viele Chancen hat Bø in drei Jahren in Mailand/Cortina gar nicht – es gibt nur sechs Biathlon-Bewerbe. 2022 gewann er in Peking vier davon.

Vier Goldmedaillen hat Johannes Thingnes Bø schon, bis zu sieben könnten es in Oberhof werden. REUTERS

Familie strahlt heller als Gold

Bei allem Talent und harter Arbeit ist Johannes Thingnes Bø überzeugt: Ohne den fünf Jahre älteren Bruder Tarjei würde es seine Erfolgskarriere nicht geben. „Er hat den Weg vor mir beschritten und hat mich zu dem gemacht, der ich bin“, verriet der Mann aus der westnorwegischen Kleinstadt Stryn im Buch „Die Bø-Brüder: Rivalen oder beste Freunde“. Längst hat der Jüngere (63 Einzelsiegen im Weltcup) den Älteren (12) überflügelt, auch die Weltcup-Bestmarke Bjørndalens scheint mit einem Lauf wie heuer in Reichweite: Inklusive Staffeln stand Johannes Thingnes Bø bei 15 der 17 norwegischen Saisonsiege in 18 Bewerben ganz oben auf dem Podest.

Schlug Bø in jüngeren Jahren noch zuweilen über die Stränge, lebt er inzwischen ein ruhiges Familienleben. Trainingseifer und Siegeshunger sind trotz der Erfolge ungebrochen, die wichtigsten Ziele setzt er sich ohnehin abseits des Sports. „Mein Traum ist, eine schöne Frau und einen netten Sohn zu haben, das habe ich.“ Dass den Fans ob seiner Dominanz langweilig werden könnte, glaubt der 29-Jährige nicht. „Ist es langweilig, Messi und Ronaldo zu schauen? Ist es nicht. Für den Sport ist es wichtig, große Athleten zu haben. Das zieht das Interesse.“ Und lässt staunend zurück.