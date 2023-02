Salzburgs Lust auf ein neues Fußball-Spektakel

Salzburg muss gegen AS Roma gehörig Tempo machen, um Mourinhos Defensive aufzuknacken. Und Österreichs Seriensieger muss Argentiniens „Juwel“ Paulo Dybala isolieren.

Das Stadion ist, wie bei Europacup-Abenden in Salzburg üblich, ausverkauft. Der Gegner ist mit AS Roma populär, mit Stars wie dem Argentinier Paulo Dybala oder Trainer José Mourinho auch prominent besetzt – doch bei Österreichs Seriensieger herrscht vor dem ersten Vergleich in der Zwischenrunde zur Europa League (18.45 Uhr, live ServusTV) Zuversicht. Allerdings, der Blick auf die Statistik lässt Zweifel zu. Salzburgs Fußballer haben ja seit dem 4:0 gegen Brügge kein K. o.-Spiel mehr für das Weiterkommen im Europacup gewonnen.

Ob Frankfurt (2020), Villarreal (2021) oder Bayern (2022) – es war stets Endstation, egal ob in der Europa oder Champions League. Das Schreckgespenst der Qualifikation ist verflogen, finale Zweifel daran wurden im Play-off um den Champions-League-Einzug gegen Tel Aviv (2020) und Bröndby (2021) ausgeräumt. Nur, was gelingt jetzt gegen den Gewinner der Conference League und Vierten der italienischen Serie A?