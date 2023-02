Jahrzehntelang ein Sexsymbol: Raquel Welch ist gestorben

(c) APA/AFP/ROBYN BECK (ROBYN BECK)

Die US-Schauspielerin hatte ihren Durchbruch mit "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966). Ein prähistorischen Bikini machte sie zum Pin-Up-Girl der 1960er und 70er Jahre.

Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Welch, die vor allem in den 60er und 70er Jahren Kino-Erfolge feierte, sei am Mittwoch im Alter von 82 Jahren nach einer "kurzen Krankheit" gestorben, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit.

Maßgeblich beteiligt an Welchs Durchbruch war ihre Rolle in "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966). Ihr Auftritt als Höhlenmädchen Loana in einem prähistorischen Bikini machte sie umgehend zum Pin-Up-Girl der 1960er und 70er Jahre.

Sie war auf zahlreichen Magazin-Titelseiten zu sehen. 1966 wurde Welch vom US-Magazin Life zur "meist fotografierten Frau des Jahres" gekürt. Schon als Teenager gewann sie zahlreiche Schönheitswettbewerbe.

Ihr komödiantisches Talent bewies sie in dem Streifen "Die drei Musketiere", für den sie 1973 mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Danach ging es allerdings bergab mit der Filmkarriere.

Im Jahr 1998 hat es Welch übrigens auch einmal nach Wien verschlagen: Als Logengast von Baulöwe Richard Lugner sorgte sie für Star-Rummel auf dem Opernball.

Raquel Welch, jahrzehntelang ein Sexsymbol







