Britische Gemeinde holt Banksys Kühltruhe zurück

Aus Gesundheitsgründen wurde ein Gefrierschrank von einer Hauswand entfernt - und wieder zurückgebracht, um ein Werk von Banksy wieder zu komplettieren.

Einen Tag nach ihrer Entfernung aus einem Werk von Banksy in Südostengland steht eine Kühltruhe wieder an ihrer Position. Bei dem Behälter handelt es sich um abgestellten Müll, um den der mysteriöse Street-Art-Künstler sein Motiv herum sprühte.

"Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen mussten Arbeiten am Gefrierschrank durchgeführt werden", teilte der zuständige Gemeinderat von Thanet am Mittwoch mit. Nun sei der Behälter sicher und daher zurückgebracht worden. Der Rat wolle nun mit dem Eigentümer des Grundstücks prüfen, wie das Werk gesichert werden könne. Das auf eine Hauswand in Margate in der Grafschaft Kent gesprühte Werk war am Dienstag bekannt geworden. Wenige Stunden später hatte der Gemeinderat die Truhe abholen lassen.

Das Kunstwerk ohne die Kühltruhe (c) Reuters

"Banksy wirft in diesem Kunstwerk das wichtige Thema häuslicher Gewalt auf", betonte der Gemeinderat. Das Motiv zeigt eine Frau im Stil der 1950er-Jahre mit Schürze und gelben Handschuhen. Sie hat ein blaues Auge und ihr fehlt ein Zahn - und offenbar hat sie soeben ihren Partner in eine Gefriertruhe geschubst. Aus der echten Truhe scheinen zwei an die Wand gemalte Beine herauszuragen.

Der mysteriöse Künstler hatte am Dienstag auf Instagram drei Fotos des Werkes gepostet - auf diese Weise gibt er üblicherweise seine Urheberschaft bekannt. Zwei Nahaufnahmen konzentrieren sich auf das geschundene, aber lächelnde Gesicht der Frau. "Valentinstag-Mascara" hat Banksy das Werk genannt.

Der aus dem westenglischen Bristol stammende Banksy thematisiert in seinen Werken immer wieder gesellschaftliche Missstände. Zuletzt hatte er mit einer Reihe von Bildern an kriegszerstörten Häusern in der Ukraine für Aufsehen gesorgt.

(APA/dpa)