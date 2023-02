Von der Leyens Pfizer-SMS sind dem EU-Parlament egal

(c) Reuters

Die großen politischen Fraktionen sind dagegen, die Kommissionspräsidentin in den Covid-Sonderausschuss zu laden, um ihre Verhandlungen über die Impfstoffbeschaffung zu erklären, wie ein Rundruf der „Presse“ ergab.

Heute, Donnerstag, um 10 Uhr wird das Europaparlament eine exzellente Gelegenheit vergeigen, sein in weiten Teilen der Bevölkerung angekratztes Image (Stichwort: Katargate) zu polieren. Denn zu dieser Stunde treffen in einem Straßburger Sitzungszimmer die Vorsitzenden der politischen Fraktionen unter dem Vorsitz von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola zu ihrer zweimal im Monat stattfindenden Konferenz der Präsidenten zusammen. Dort, hinter verschlossenen Türen, werden sie unter anderem die Frage entscheiden, ob Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, in den Sonderausschuss zu den Erkenntnissen aus der COVID-19-Pandemie und Empfehlungen für die Zukunft (kurz: COVI) geladen wird, um über ihre Verhandlungen mit Pfizer-Vorstandschef Albert Bourla über den Ankauf der Covid-Impfstoffe Rede und Antwort zu stehen.

EVP und Liberale dagegen, Sozialdemokraten zaudern

Und wie mein Rundruf bei den Fraktionen ergab, wird von der Leyen der unangenehme Gang ins Parlament mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erspart bleiben: zwei der drei größten Fraktionen, nämlich die Europäische Volkspartei und die Liberalen, werden sich gegen ihre Ladung aussprechen. Die Sozialdemokraten teilten mir mit, erst die Diskussion in der Konferenz der Präsidenten abwarten und sich Metsolas Sichtweise anhören zu wollen, bevor sie entscheiden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich die spanische Fraktionschefin der Sozialdemokraten, Iratxe García Pérez, einen Konflikt mit Metsola und von der Leyen wünscht. Sie ist ihrem Parteichef, dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, äußerst loyal ergeben. Und Sanchez braucht ein gutes Einvernehmen mit der Kommission, nicht zuletzt deshalb, weil er im Herbst Parlamentswahlen zu schlagen hat.