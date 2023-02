Coronatests kosteten den Bund bisher 4,8 Milliarden Euro

Pro Kopf wurden in Österreich 23 Coronatests durchgeführt. Das Geld dafür kam aus dem Bundesbudget.

Gurgeln, schlecken, mit dem Stäbchen in die Nase fahren - mehr als 200 Millionen Coronatests wurden in den vergangenen drei Jahren in Österreich durchgeführt. 2021 rühmte sich die damalige Regierung mit dem Titel „Testweltmeister“. Wie viele Tests bisher tatsächlich durchgeführt wurden und was das gekostet hat, hat die „Zeit im Bild“ nun berichtet.

Demnach belaufen sich die Kosten bisher auf 4,8 Milliarden Euro. Davon seien 4,3 Milliarden Euro auf das Gesundheitsministerium für behördlich angeordnete Tests, wie für Kontaktpersonen, und Screenings entfallen. 411 Millionen Euro kosteten die Testungen an den Schulen, 171 Millionen Euro jene in der Gastronomie. Das Geld dafür kam aus dem Bundesbudget.

Pro Kopf haben Österreicherinnen und Österreicher durchschnittlich 23 Tests gemacht. So viele waren es in kaum einem Land. Deutschland verzeichnet etwa nur ein bis zwei Tests pro Kopf, Schweden zwei und die Schweiz drei.

Regierung will Covid-Maßnahmen aufarbeiten

Ob diese hohe Anzahl an Tests auch wirklich etwas gebracht hat, muss noch erhoben werden. Fest steht jedoch, dass Österreich im Vergleich zu Deutschland, Schweden und der Schweiz, relativ gesehen, mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigten am Mittwoch an, einen „Dialogprozess“ zu starten, um das „Trauma“ der Pandemie aufzuarbeiten. Wie dieser aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Die Regierung betonte aber, dass man gemeinsam mit Expertinnen und Experten die Zeit der Pandemie analysieren und etwaige Fehler auch eingestehen wolle.

