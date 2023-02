Aus dem ehemaligen „The Ring“ wurde ein neues Luxushotel mit 62 Zimmern inklusive 17 Suiten.

Wien hat seit Kurzem ein neues Hotel in allerbester Ringstraßenlage: The Amauris Vienna der Relais & Châteaux Gruppe am Kärntner Ring 8. Aus dem ehemaligen The Ring wurde ein neu gestaltetes Boutique-Luxus-Hotel mit 62 Einheiten inklusive 17 Suiten. Das Gebäude wurde ursprünglich im Jahr 1860 von den Architekten Flattich und Schuhmann errichtet. „Explore Beauty“ lautet das Motto und liefert viel Design – basierend auf Holz und Marmor.



Blick auf Ringstraße

Die Zimmer sind großzügig gestaltet: Es gibt unter anderem einen „Classic Room“ und eine „Opera Suite“ mit 120 Quadratmetern samt Balkon zur Ringstraße. Auf 4190 Quadratmetern wurden mehr als 160 Tonnen Marmor verarbeitet. Erhalten wurden das Treppenhaus, der Aufzug, der kunstvolle Stuck in den hohen Räumlichkeiten und die Ringstraßenfassade, die saniert wurde.

Das im Erdgeschoss direkt an der Ringstraße gelegene „Glasswing Bistro

& Bar" steht seinen Besuchern ganztägig offen. An der Ecke Kärntner Ring – Akademiestraße befindet sich das Glasswing Gourmetrestaurant mit 45 Sitzplätzen.

Glasswing Restaurant The Amauris Vienna





Knapp zwei Jahre hat die Renovierung des Hotels gedauert. Die Sanierung und Neugestaltung wurde vom Wiener Architekturbüro Hoppe + Partner ZT GmbH und dem Zagreber Interior-Designer Nikola Arambašic begleitet. Der Name Amauris hat seine Herkunft von einer Schmetterlingsart, deren Farben – Schwarz und Weiß – sich im Design widerspiegeln.