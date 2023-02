Luxus-Kreuzfahrt in der Karibik

Inselparadies. An Bord der Emerald Sakara erleben Sie exklusiv und komfortabel Karibik-Feeling Deluxe.

Was gibt es Schöneres, als mit einer spektakulären Luxusyacht in der Karibik von einer paradiesischen Insel zur nächsten zu „hüpfen“? Die weißen Sandstrände von Culebra auf Puerto Rico werden von azurblauem Wasser umspült und die charmante Küstenstadt Esperanza Bay auf der Insel Vieques empfängt Sie mit ihrer lebendigen Strandszene. Erkunden Sie die Jungferninseln mit einem Zwischenstopp auf Virgin Gorda, bevor Gustavia auf St. Barth und Marigot Bay auf St. Martin Sie mit französischem Flair begeistern werden. Im Anschluss wartet die charmante Insel Jost Van Dyke mit tollen Stränden und urigen Bars. Erleben Sie dabei den preisgekrönten Service an Bord der brandneuen Luxusyacht Emerald Sakara, die maximal 100 Passagieren Platz bietet. Diese außergewöhnliche Luxusyacht wird auf ihrer Route aufgrund ihres geringen Tiefganges an den aufregendsten Plätzen der Karibik anlegen, die sonst nur kleine Schiffe anlaufen können.

Ihr Traumurlaub beginnt in New York mit traumhaftem Lichterzauber und Weihnachtsshopping in Manhattan. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Die Reise startet mit dem Austrian Airlines Direktflug nach New York. Nach der Ankunft Transfer zum 5*-Hotel Mandarin Oriental. Genießen Sie das pulsierende Leben der Stadt, die niemals „schläft“.

Tag 2–3: Die nächsten beiden Tage stehen zur freien Verfügung. Auf Wunsch zeigt Ihnen ein privater Stadtführer die schönsten Ecken und Sehenswürdigkeiten der Metropole.

Tag 4: Per Direktflug geht es nach San Juan auf Puerto Rico. Es folgt der Transfer zur Luxusyacht Emerald Sakara. Genießen Sie die ersten Stunden an Bord.

Tag 5: Die Insel Culebra gehört zu Puerto Rico und ist bekannt für ihre weißen Sandstrände. Culebra ist umgeben von mehr als 20 traumhaften Buchten und einer lebhaften Unterwasserwelt – ein Paradies für Taucher und Schnorchler. Mischen Sie sich unter die Einheimischen, tauchen Sie ein in die wundervolle Natur der Insel, machen Sie einen Strandspaziergang und vor allem: Schalten Sie ab vom hektischen Alltag und genießen Sie die Ruhe der Insel.

Tag 6: Etwa 13 Kilometer vor der Küste Puerto Ricos liegt die Insel Vieques. Die Insel ist sowohl für Abenteuerlustige als auch Erholungssuchende ein Paradies. Eine Karibikinsel mit kilometerlangen Stränden und sanften Hügeln voller bunter Flora und Fauna. Die Mosquito Bay, die hellste biolumineszierende Bucht der Welt, beherbergt das größte Naturschutzgebiet der Karibik.

Tag 7: Virgin Gorda ist die drittgrößte und zweitbevölkerungsreichste der Britischen Jungferninseln. Die ca. 22 Quadratkilometer große Insel lockt mit goldenen Traumstränden, ruhigen Buchten, und eleganten Yachthäfen. Christoph Kolumbus erinnerte die Insel an eine liegende, mollige Frauengestalt, wonach Sie ihren Namen „Fat Virgin“ erhielt. Der schönste Strand ist zweifelsohne „The Baths“ im Süden von Virgin Gorda. Kokospalmen, Puderzuckerstrand und saphirblaues Wasser in Kombination mit riesigen Granitblöcken und kleinen Wasserbecken bieten die perfekte Umgebung zum Entspannen.

Diese Kreuzfahrt auf höchstem Niveau führt Sie zu unvergesslichen Plätzen in der Karibik. (c) beigestellt

Tag 8: St. Barthélemy oder kurz St. Barth ist Teil der französischen Antillen. Die kleine, nur 21 Quadratkilometer große Insel hat sich zum Anziehungspunkt der Schönen und Reichen entwickelt. Von den Franzosen gegründet, an Schweden abgetreten und dann nach Frankreich zurückgekehrt, liegt die kleine Hauptstadt Gustavia um den Hafen herum an der Südwestküste der Insel. Viele Bewohner der Insel sind Nachkommen von Siedlern aus der Bretagne, der Normandie und aus Schweden. Heute betreiben sie kleine Gasthäuser, Cafés, Restaurants und Boutiquen, die in alten Gebäuden aus der schwedischen Kolonialzeit oder im französisch-kreolischen Architekturstil untergebracht sind.

Tag 9: Das hübsche, kleine Städtchen Marigot auf St. Martin ist sowohl von französischer als auch karibischer Kultur geprägt. Tauchen Sie beim Bummel über den Markt in die Authentizität und Gastfreundschaft der Insel ein. Am Ende der Rue de la République an der Strandpromenade bietet der Markt von Marigot an jedem Tag der Woche außer sonntags Geschmack und Farbenpracht. Der Markt ist ein Genuss für alle Sinne und wenn Sie schon einmal dort sind, vergessen Sie nicht, Mauby zu probieren, ein lokales Getränk, welches mit Rinde aromatisiert wird. Hoch über der Stadt thront das Fort Louis, welches zur Verteidigung der Lagerhäuser diente, in denen die Ernte (Kaffee, Rohrzucker, Rum) aufbewahrt wurde. Genießen Sie von oben einen wunderschönen Blick über die Stadt.

Tag 10: Jost Van Dyke ist mit acht Quadratkilometern die kleinste der vier Hauptinseln der Britischen Jungferninseln. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass Jost Van Dyke von so unterschiedlichen Zivilisationen wie den Arawak, den Kariben, den Afrikanern, den Briten und – natürlich – den Niederländern besucht wurde. Genießen Sie heute ein von der Crew organisiertes Barbecue an Land und lassen Sie die Eindrücke der karibischen Inselwelt Revue passieren.

Tag 11: Ihre Reise neigt sich dem Ende zu. Nach dem Frühstück erfolgen die Ausschiffung und der Transfer zum Flughafen. Check-in für den Rückflug nach Wien.

Tag 12: Ankunft in Wien.

Weißer Strand, Palmschatten und türkises Meer – auf St. Barth trifft internationaler Jetset auf karibisches Paradies. (c) iStock