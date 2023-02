Rekordbilanz für Karrieremesse

Netzwerken. Die Karrieremesse der Uni Graz bringt Toptalente mit ihren Arbeitgeber:innen von morgen zusammen.

Ganze 22 Jahre nach der ersten Karrieremesse EXCELLENCE an der Uni Graz bricht die letztjährige Ausgabe alle Rekorde. Das Ziel für dieses Jahr ist damit gesetzt: Die EXCELLENCE-Karrieremesse wird noch größer, eindrucksvoller, vielfältiger!

Das Jahr 2022 war in Hinblick auf die Karrieremesse EXCELLENCE der Universität Graz ein Rekordjahr. Nach zweijähriger Pause hat die Messe ein fulminantes Comeback am Campus gefeiert. Mit rund 60 teilnehmenden Unternehmen und Organisationen wurde ein Rekord an Aussteller:innen geknackt und auch die Studierenden und Absolvent:innen haben sich dicht an dicht am Veranstaltungsgelände gedrängt. Mit etwa 2500 Besucher:innen spiegelt diese Rekordbilanz den Hunger nach persönlichem Austausch der Studierenden und Absolvent:innen wider. Diese haben sich intensiv mit Vertreter:innen der Unternehmen und Organisationen vernetzt und auch das ein oder andere (Bewerbungs-)Gespräch wurde geführt.

„Wir wollen damit unseren bestens qualifizierten Studierenden eine Plattform zur Kommunikation mit attraktiven Unternehmen und Organisationen anbieten. Als großer Arbeitgeber wissen auch wir als Universität um die Bedeutung eines frühzeitigen Kontakts zu potenziellen Mitarbeiter:innen“, betont Personal-Vizerektor Markus Fallenböck.

Teilnehmer:innen begeistert

Doch nicht nur die Studierenden und Absolvent:innen zeigten sich begeistert und freuen sich auf die kommende Messe am 21. November 2023, sondern auch die Unternehmen und Organisationen haben eine äußerst positive Bilanz gezogen.

„Wir sind bereits seit vielen Jahren auf der EXCELLENCE vertreten und haben auch heuer wieder sehr tolle und spannende Gespräche führen können“, so Simon Kreft, Recruiting Young Talents, von der Porsche Holding GmbH. Er war neben weiteren Aussteller:innen, wie etwa dem Handelsriesen Amazon über Technologiekonzerne, wie Siemens, bis hin zu Serviceeinrichtungen und NGOs, wie dem Roten Kreuz, auf der Messe vertreten. Durchwegs begeistert zeigte sich die Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH: „Für uns war die Karrieremesse ein toller, spannender und erfolgreicher Tag. Für ein Unternehmen im Sozialbereich ist die EXCELLENCE eine hervorragende Möglichkeit, unsere vielfältigen Jobmöglichkeiten den Studierenden vorzustellen und sich zu vernetzen!“, so HR-Generalist Christina Hubich.

Die Möglichkeit, sich mit jungen Talenten zu vernetzen, nutzte auch die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG. Alexandra Käfer, HR Business Partner, betont die Relevanz dieses Angebots: „So macht eine Karrieremesse Spaß: professionelle Organisation, begeisterte Besucher:innen, tolle Location. Wir konnten uns als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, haben viele spannende Gespräche geführt und sind im nächsten Jahr bestimmt wieder dabei!“

Buchungen sind noch möglich

Die Vorbereitungen und die Anmeldungen zur nächsten Ausgabe der Rekordmesse EXCELLENCE an der Uni Graz sind bereits in vollem Gange, freut sich das Organisationsteam des Career Centers der Uni Graz: „Bis zum 31. Juli 2023 nehmen wir gerne Buchungen entgegen und bieten hier beispielsweise für NGOs eine kostengünstigere Standlösung, damit auch diese an der Messe teilnehmen können.“ Aufgrund der großen Nachfrage sind aber laut Gudrun Graschi, Leiterin des Career Centers der Uni Graz, „viele Buchungsangebote bereits deutlich vor Fristende ausgebucht“.