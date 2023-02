Nächste renommierte Auszeichnung für „Presse“-Redakteur Köksal Baltaci

Köksal Baltaci erhält den diesjährigen Journalismuspreis WINFRA, einen der bedeutendsten Auszeichnungen für Journalisten in Österreich. Er ist mit 4000 Euro dotiert.

Nachdem er im vergangenen halben Jahr bereits den Pressepreis der Lungenfachärzte und den Journalismuspreis „von unten“ für respektvolle Armutsberichterstattung bekommen hat sowie als „Journalist des Jahres“ in der Kategorie Wissenschaft ausgezeichnet wurde, erhält „Presse“-Redakteur Köksal Baltaci nun auch den Journalismuspreis WINFRA in der Kategorie Print. Prämiert wird sein Artikel „Im Einsatz: Wenn jede Minute zählt“ über die Berufsrettung Wien, der im August 2022 in der „Presse am Sonntag“ erschienen ist. Dotiert ist der von den Wiener Stadtwerken gestiftete Preis für Infrastrukturjournalismus, der am Mittwochabend in Wien überreicht wurde, mit 4000 Euro.

In der Kategorie „Online“ wird Anna Giulia Fink vom „Standard“ (für den Artikel „Wie Wien zu seinen Straßennamen kommt“) ausgezeichnet, in der Kategorie TV/Hörfunk Florian Kobler für einen Beitrag über die Geschichte des Wiener U-Bahn-Würfels in „Wien heute“, den Spezialpreis in der Sonderkategorie Klima bekommt Christof Mackinger für den Artikel „Eine Art Wiener Schanibach“, der im „Augustin“ erschien. Insgesamt gab es beim 13. Journalismuspreis WINFRA mehr als 120 Einreichungen, so viele wie noch nie.

Jury-Begründung

Die Jury lobt die „wohltuende Abwechslung zu den üblichen, tendenziell sensationsbegierigen Blaulicht-Reportagen“ in Baltacis Artikel. Und weiter: „Hier schreibt ein Kenner, der selbst als Freiwilliger im Rettungsdienst war und so auf Anhieb Stärken und Schwächen ausmachen kann. Extrem faktenreich angelegt gelingt es dem Autor, ein umfassendes Bild der Rettungsdienste zu entwerfen, ohne eine Sagen- und Heldengeschichte zu schreiben.“

Bereits mehrfach ausgezeichnet

Köksal Baltaci ist seit 2011 Redakteur der „Presse“ und hat in dieser Zeit eine Reihe von Auszeichnungen und Stipendien erhalten, darunter etwa den Pressepreis der Wiener Ärztekammer, der Österreichischen Ärztekammer und der Oberösterreichischen Ärztekammer, den Medienpreis der Österreichischen Gesellschaft der Intensivmediziner, den Wiener Gesundheitspreis sowie den Silver Living Journalisten Award für respektvolle Berichterstattung über Leben im Alter.

Zuletzt wurde er im September 2022 mit dem „Pressepreis der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie für herausragende Berichterstattung im Dienste der Lungengesundheit“ ausgezeichnet. Dieser Preis wird nur alle zwei Jahre verliehen. Zudem kürte ihn das Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ zum „Journalist des Jahres 2022“ in der Kategorie Wissenschaft, zum „Journalist des Jahres 2021“ in der Kategorie Chronik und zum „Corona-Erklärer des Jahres 2020“.

Auslandsaufenthalte im Zuge von Recherchestipendien führten Köksal Baltaci nach Washington D.C., New York City, Seattle, Istanbul und Ankara.

(red.)