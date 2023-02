Mitreden: Teilzeitarbeit – eine Gefahr für Österreichs Wohlstand?

Drucken



Österreich hat eine hohe Teilzeitquote. Wird sie weiter steigen? Muss sich hier etwas ändern? Und falls ja - wie? Diskutieren Sie mit!

In Österreich sind derzeit zwar so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie. aber die Zahl der Arbeitsstunden stagniert. Denn: In kaum einen anderen Land in Europa ist die Teilzeitquote so hoch wie hierzulande - und das reduzieren von Stunden wird immer beliebter. Fakt ist: Der Teilzeitboom befeuert den derzeit vorherrschenden Arbeitskräftemangel.

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) hat jetzt für Aufregung gesorgt, weil er laut - und eher wage - über das Kürzen von Sozialleistungen für freiwillig Teilzeitbeschäftigte nachdachte. Kurz darauf ruderte er zurück.

Doch sollte man die angestoßene Debatte wirklich verwerfen? Wer arbeitet eigentlich Teilzeit? Aus welchen Gründen? Und: Gibt es zu hohe steuerliche Anreize? Aber auch: Wie viele Kinderbetreuungsplätze sind auf Vollzeit ausgerichtet? Jeannine Hierländer beantwortet hier die wichtigsten Fragen.

„Presse"-Arbeitsmarktexpertin Hierländer geht auch in einem Kommentar auf das Thema ein. Sie meint: „Der Minister formulierte ungeschickt – der Ansatz ist aber richtig.“ Sie bezieht sich unter anderem auf eine Auswertung der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, die berechnet hat: Wer von 20 auf 30 Wochenstunden erhöht, erhält brutto 50 Prozent, netto aber nur 32 Prozent mehr Gehalt. „Kein Wunder also, dass die individuelle Kosten-Nutzen-Rechnung oft zugunsten des Teilzeitjobs ausfällt. Zumal die Kinderbetreuung ja wirklich ein schlagendes Argument ist“, so Hierländer. Den gesamten Kommentar lesen Sie hier.

Teilzeitarbeit wird besonders oft von Frauen erledigt. Jede zweite Frau in Österreich arbeitet in Teilzeit, bei Männern sind es nur elf Prozent. Das dabei oft unterschätzte Problem: Zwei Jahre in Teilzeit verringern die Pension um 2,1 Prozent. Oft droht dann die Altersarmut. Mehr dazu berichtet Madlen Stottmeyer.

Die Teilzeit-Quote unter Müttern beträgt übrigens rund 75 Prozent. Häufig, aber bei weitem nicht immer, ist die Kinderbetreuung ein Grund, um Teilzeit zu arbeiten. AMS-Chef Johannes Kopf erwähnt im ausführlichen Interview mit der „Presse“ einen weiteren Grund: „Während der Pandemie haben viele Menschen die Vorteile der Teilzeitarbeit gesehen – in der Kurzarbeit arbeiteten sie wenig, erhielten aber nur geringfügig weniger Geld.“ Und er meint auch: „Wir haben es zum Teil mit der Erbengeneration zu tun, die in der Wohnung der Oma wohnen und weniger verdienen müssen.“ Ganz viele andere würden sich aber auch Teilzeit wünschen, aber schlicht nicht leisten können.

