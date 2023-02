Nestlé hält an Teilen des Russland-Geschäfts fest

Der Konzern hatte aber vergangenes Jahr bereits die Produktion in Russland mit Ausnahme lebenswichtiger Güter gestoppt.

Der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern Nestlé will sich nicht komplett aus Russland zurückzuziehen. "Wir haben keine Pläne, das gesamte Geschäft in Russland abzuschreiben", sagte CEO Mark Schneider am Donnerstag anlässlich einer Präsentation zu den Jahresergebnissen. Der Konzern hatte aber vergangenes Jahr bereits die Produktion in Russland mit Ausnahme lebenswichtiger Güter gestoppt.

Man konzentriere sich in Russland nun auf den Verkauf lebensnotwendiger Lebensmittel und medizinischer Produkte. Die Nachfrage nach solchen "Basisprodukten" sei nach wie vor hoch, in einigen Kategorien habe das Verkaufsvolumen sogar zugelegt.

Jüngst geäußerte Kritik in den Medien, wonach Produkte von Nestlé in Russland weiterhin verfügbar seien, kommentierte Schneider mit den Worten: "Wir haben genau das umgesetzt, was wir angekündigt hatten."

(APA)