Der Zauber des Baltikums

Baltischen Staaten: Litauen – Kurische Nehrung – Lettland – Estland

Drei kleine Länder, verschieden, aber doch durch ein gemeinsames Schicksal geprägt, haben sich geöffnet. Die Reise führt in eine Region, aber zu drei unterschiedlichen Völkern und Kulturen: Estland überrascht mit einer bezaubernd wildherben Landschaft, Lettland fasziniert durch die zahlreichen Jugendstilhäuser und Litauen begeistert mit seinen herrlichen mittelalterlichen Gebäuden. Gemeinsam ist allen drei baltischen Staaten die Schönheit ihrer historischen Altstädte, die prächtig restauriert wurden. Die Rundreise beginnt mit einem ausführlichen Stadtrundgang in Vilnius. Seit ihrer Gründung gilt die Ortschaft als eine der liberalsten Europas, die im Lauf ihrer Geschichte auch verfolgten Juden aus Mitteleuropa und Russland Schutz vor Verfolgung bot. Als „Jerusalem des Nordens“ wurde Vilnius zu einem Zentrum der jüdischen Kultur und Aufklärung.

Am zweiten Reisetag stehen Trakai und Kaunas im Mittelpunkt. Die auf einer Halbinsel am Zusammenfluss von Neris und Nemunas gelegene Altstadt Kaunas gehört zu den schönsten des Baltikums. An Tag drei folgt eine Fahrt durch die beeindruckende Landschaft des südlichen Litauens nach Klaipėda. Mit einem Fährschiff geht es durch die Dünen- und Strandlandschaft der Kurischen Nehrung. Die Besichtigung des Barockschlosses Rundale steht am vierten Reisetag am Programm. Kein Geringerer als Rastrelli, der Architekt der Eremitage in Petersburg, entwarf das prächtige Ensemble für den Herzog von Kurland. Am Vormittag des fünften Tags führt eine Panoramastadtrundfahrt durch Riga.

Natürlich darf ein Besuch des Doms, in dem mehr als 5000 Menschen Platz finden, nicht fehlen. Auf dem Weg in die estnische Hauptstadt an Tag sechs wird das wildromantische Tal der Gauja passiert. Die Reise neigt sich mit der Erkundung Tallinns dem Ende zu.

Tallinn (c) Shutterstock

Information Termine & Preise: 27. 05. – 03. 06. 2023 p. P. 1550 €

04. 06. – 11. 06. 2023 p. P. 1550 €

08. 07. – 15. 07. 2023 p. P. 1498 €

15. 08. – 22. 08. 2023 p. P. 1550 €

02. 09. – 09. 09. 2023 p. P. 1498 €



Einzelzimmerzuschlag 318 €

Kleingruppenzuschlag (15–19 P.) 149 €

15 bis maximal 26 Personen

Buchungscode [PVNOBA23] Inkludierte Leistungen: Linienflüge Wien – Vilnius/Tallinn – Wien

Flughafen- & Sicherheitsgebühren (dzt. ca. 225 €)

Transfers/Ausflüge im bequemen Reisebus

Sieben Übernachtungen in sehr guten Hotels (Kat. 4*)

Sieben Übernachtungen in sehr guten Hotels (Kat. 4*) Halbpension

Nationalparkgebühr Kurische Nehrung

Fährüberfahrt Klaipeda – Kurische Nehrung – Klaipeda

Speziell qualifizierte örtliche, deutschsprachige Stadtführer

Qualifizierte Studienreiseleitung: Mag. Patrick Hierner, Dr. Josef Prinz, Herbert Nekam (Änderungen vorbehalten!) Reiseverlauf: 1. Tag: Wien – Vilnius

2. Tag: Trakai & Kaunas

3. Tag: Kurische Nehrung

4. Tag: Schloss Rundale & das Kurland

5. Tag: Riga

6. Tag: Durch die „lettische Schweiz“ nach Tallinn

7. Tag: Tallinn

8. Tag: Tallinn – Wien