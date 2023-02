Maria und Josef: Das hat man so noch nicht gehabt

Das Maria und Josef ist Bar, Restaurant und Shop. Sehr edel und mit eigener kulinarischer Handschrift.

Shahab Jahanbekloo ist in der Gastro-Szene kein Unbekannter: Er führte einst das Engel am Naschmarkt, kochte bei Haya Molcho und in der Hollerei und servierte als Küchenchef im Vinzirast-Lokal Mittendrin interessante Kreationen: vom Schweinsbraten mit Marille bis zu den Linsen mit Limette. Der Anspruch: Nicht das Schnitzel der Oma (oder sonst irgendwelche Klassiker) zu kopieren, sondern Gerichte mit eigenem Charakter zu entwickeln, die es in der Form sonst nirgends gibt. Und genau das tut er jetzt auch in seinem neuen Lokal in der Rahlgasse.

Das kommt sehr edel daher: schwarze Marmorbar, goldene Details, die hohen Wände in einem satten Waldgrün. Zusammen mit der dezenten Beleuchtung und der loungigen Musik wirkt das auf den ersten Blick eher wie eine Cocktailbar als ein Restaurant ist es aber eh auch (und das funktioniert offenbar sehr gut). Gleich zeitig ist es ein Shop. In deckenhohen Apothekerschränken setzt Jahanbekloo eine Auswahl an Produkten in Szene: Weine, ein paar lokale Delikatessen, Kaffee vom Segelboot, eigene Gewürze in edlen Döschen: sehr gute Idee!