Die Reiseplattform erzielte 2022 erstmals einen Profit – die Anleger sind in Feierlaune. Doch wozu raten Analysten?

Verreisen, aber nicht im Hotel wohnen, sondern fast wie zuhause im eigenen Wohnzimmer? Die Idee, die 2008 drei Freunde in San Francisco mit der Vermietung ihres Apartments inklusive Luftmatratzen geboren hatten, hat sich zum Weltkonzern Airbnb entwickelt. 6,6 Millionen Unterkünfte hatte die Online-Plattform für die Vermietung und Buchung Ende des Vorjahres im Angebot.

Nach der Corona geschuldeten Delle, die 2020 einen Verlust von 4,6 Milliarden Dollar verursachte, der schon 2021 auf 352 Millionen zurückging, ist die Reiselust nun wieder voll erwacht. Dementsprechend brummt das Geschäft wieder kräftig. Der höchste Quartalsgewinn in der Firmengeschichte bescherte dem seit 2020 börsenotierten Unternehmen das erste Geschäftsjahr mit Profit.

Bei einem um 40 Prozent auf 8,4 Milliarden Dollar gestiegenen Umsatz verdiente Airbnb 2022 netto 1,9 Mrd. Dollar. Der Betriebsgewinn hat sich auf 1,8 Milliarden mehr als vervierfacht. Die Zahl der Übernachtungen bei grenzüberschreitenden Reisen legte um 49 Prozent zu. Wobei knapp die Hälfte des Geschäfts auf die USA und Kanada entfällt, wo die Buchungen um 35 Prozent zunahmen.

Aber auch in den restlichen Weltregionen gab es Zuwächse, wobei die Entwicklung in China spannend bleibt. Airbnb hat im Juli 2022 die Angebote in China von der Plattform genommen. Nun wurden die Reisebeschränkungen aber aufgehoben.

Weiter im Aufwärtstrend

Mit den Zahlen schlug Airbnb die Erwartungen der Analysten und versetzte die Anleger in Feierlaune, auch wenn es trotz der guten Zahlen wieder keine Dividende gibt: Die Aktie sprang am Mittwoch an der Nasdaq um 13,35 Prozent auf 137,01 Dollar, das höchste Niveau seit Mai 2022.