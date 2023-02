Retail: "Der Fokus liegt auf Luxus"

(c) Getty Images/iStockphoto (Oleksandr Melnyk)

Es wird wieder vor Ort eingekauft – am liebsten allerdings in ausgewählten Lagen, bevorzugt Exklusives oder Günstiges. Eine gewisse Unsicherheit bleibt, nicht zuletzt wegen der hohen Energiekosten.

Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist der Einzelhandelsmarkt derzeit intakt und stabil. Die Leerstandsraten blieben in zukunftsträchtigen Lagen im moderaten Bereich, auch die Mietausfälle durch Insolvenzen erreichten kein besorgniserregendes Ausmaß. „Allerdings sehen wir bei Handelsimmobilien eine konträre Entwicklung“, sagt Stefan Braune, Head of Retail bei der ÖRAG, über den Unterschied, den Standorte ausmachen: „In den A-Lagen ist die Nachfrage ungebrochen.“ Dies ist auch auf den Mangel an Flächen im Luxussegment und auf den frequenzstärksten Straßen zurückzuführen.

Mario Schwaiger, Leiter Einzelhandelsimmobilien der EHL Gewerbeimmobilien: „Im Luxussegment nutzen starke Anbieter jede Gelegenheit, frei werdende Flächen in Bestlagen zu sichern. In der Mariahilfer Straße oder im Goldenen H sind kaum Flächen verfügbar.“ Auch angrenzende Einkaufsstraßen wie Neubaugasse oder Wollzeile sind gefragt, sie bieten internationalen Marken aufgrund der Struktur der Häuser oftmals eine gute Chance auf Flagship Stores. Die Entwicklung ist in Wien und den Landeshauptstädten zu beobachten.

In den B- und C-Lagen sieht es allerdings anders aus. Hier geraten Retailer weiter unter Druck, erhöhte Leerstände sind die Folgen. Braune: „Hier benötigt es kreative neue Konzepte und auch einen guten Branchenmix, um Nebenstraßen erneut attraktiv zu machen.“ Generell verlängern sich die Vermarktungszeiten von Handelsimmobilien aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation. „Grund dafür sind genauere Prüfungen von Standorten durch die Unternehmen und Unklarheiten über Lieferzeiten von Produkten, von Geschäftsausstattung bis zu Verkaufsproduktent“, sagt Braune.

Neueintritte erwartet

Exklusives, Günstiges und Unterhaltsames: Das sind die großen Retail-Trends, diese Segmente wachsen am stärksten, betrachtet man die Neueintitte auf dem Markt.