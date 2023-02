Silberne Sensation bei Biathlon-WM durch Hauser/Komatz

Lisa Hauser und David Komatz mussten sich nach „nahezu perfektem Rennen“ im Single-Mixed nur dem norwegischen Duo geschlagen geben.

Oberhof. Lisa Hauser und David Komatz haben bei der Biathlon-WM in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel sensationell die Silbermedaille gewonnen. Das rot-weiß-rote Duo überzeugte mit einer starken Schießleistung (sechs Nachlader) und musste sich nur dem norwegischen Duo Marte Olsbu Røiseland und Johannes Thingnes Bø mit einem Rückstand von 13,8 Sekunden geschlagen geben. Bronze ging an Italien (+51,0 Sekunden).

„Mit dem hat wirklich keiner gerechnet. Es war ein nahezu perfektes Rennen“, freute sich Komatz. Für Hauser war es „einfach unglaublich, einmalig“. Erstmals ging das österreichische Duo in dieser Konstellation in ein Single-Mixed-Rennen. Hauser und Komatz leisteten sich bei schwierigen Windbedingungen nur jeweils drei Nachlader bei 20 Schüssen und hatten damit die beste Schießleistung im ganzen Feld. Komatz kam bei seiner WM-Premiere in der Single-Mixed sogar als Führender zum letzten Stehendschießen. „Leider ist mir der Fehler passiert. Ich wäre gern mit Johannes Bø auf die Schlussrunde gegangen. Dann hätten wir geschaut, wer den längeren Atem gehabt hätte“, so der Steirer.

Für den ÖSV war es im achten Rennen bei dieser WM, in der Mixed-Staffel war Österreich als Vierter noch knapp am Podest vorbei geschrammt.

Norwegens Gold ging mit zwei Rekorden einher: Weltcup-Dominator Bø hält als erster Biathlet fünf Titel bei einer WM und hat in der Männer-Staffel und im Massenstart noch zwei Chancen den Allzeit-Rekord der Deutschen Laura Dahlmeier (2017) und Landsfrau Røiseland (2020) von fünfmal Gold zu brechen. Røiseland stieg ihrerseits mit ihrem 13. WM-Sieg zur alleinigen Rekordweltmeisterin auf.

