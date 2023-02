Wie uns Deutschland beim Anlocken ausländischer Fachkräften nützt

Wenn Österreich allein nicht zieht, sollten Arbeitskräfte eben mit dem deutschsprachigen Raum angelockt werden, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Je größer der Arbeitsmarkt, desto attraktiver für Fachkräfte aus Drittstaaten.

Bei erneuerbaren Energien ist klar, wie Europa die Energiewende hinbekommen kann. Energiequellen müssen dort erschlossen werden, wo sie sind – also etwa Offshore in Norden Europas – und die Leitungen müssen ausgebaut werden, um sie auch dorthin zu transportieren, wo es nicht ausreichend erneuerbare Energien gibt. Zum Beispiel in Österreich während der Wintermonate. Beim Arbeitskräftemangel ist die Sache schwieriger, denn Fachkräfte sind überall in Europa knapp. Und in allen europäischen Ländern altert die Bevölkerung.

Wie diese demografische Lücke in Europa gefüllt werden kann, war eines der Themen im Vorfeld des deutsch-österreichischen Wirtschaftsgipfel am Donnerstag. Einig waren sich Vertreter Österreichs – wie etwa Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer – und Deutschlands – etwa Angelique Renkhoff-Mücke vom Arbeitgeberverband (BDA) – darin, dass es Anreize brauche, mehr Menschen über das Pensionsantrittsalter hinaus im Job zu halten. Und die jüngst ausgebrochene Teilzeit-Debatte sei wichtig, war man sich einig. So brauche es Investitionen etwa in die Kinderbetreuung, von Ländern wie Frankreich und Schweden könne man sich da allerhand abschauen.

Großer Markt mit vielen Chancen

Aber auch Zuwanderung von Arbeitskräften aus Drittstaaten wird für den europäischen Arbeitsmarkt immer wichtiger. Laut Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sei entscheidend, dass der deutschsprachige Raum gemeinsam Menschen anwirbt. Für Menschen aus Drittstaaten, wie etwa den Philippinen, sei Österreichs Jobmarkt allein zu klein, um die teure Entscheidung, nach Europa zu kommen, zu rechtfertigen. Mit dem großen deutschsprachigen Arbeitsmarkt zu werben sei da attraktiver. Wolfram Hatz, Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, sagte darauf mit Augenzwinkern: „Wir bleiben schon auch Konkurrenten.“

Wobei der Standort Österreich laut Hatz den deutschen einiges voraushabe. So würden die Österreicher länger arbeiten, es gebe keine Erbschaftssteuern, kein Recht auf Home-Office und keinen "Wirtschaftsminister, der morgens aufsteht und darüber nachdenkt, wie er Arbeitgeber gängeln kann" wie in Deutschland. In diesen Punkten erweise sich Österreich als der "bessere Standort".

(luis/APA)