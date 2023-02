„Maximal 100": Große Nachfrage nach Klima-Klebern

Der Verein „Klimarat“ hat Aufkleber produziert – und die finden reißenden Absatz, obwohl sie zu einer Tempobeschränkung aufrufen.

Über den Winter ist die heimische Klimadebatte für eine kurze Zeit in eine andere Richtung verlaufen. Während sich in den vergangenen Jahren ein ausgeprägtes Verständnis für Umwelt- und Klimaprobleme etabliert hat, sind Debatten um den Individualverkehr nach wie vor äußerst emotional. Das hat sich in der Vergangenheit nicht nur bei Protestaktionen in Form von Straßenblockaden durch Klimaschützer gezeigt. Auch bei Überlegungen, auf Autobahnen ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern zu verordnen, ist der eisige Wind der Ablehnung in heftigen Brisen durchs Land gefahren.