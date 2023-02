Wien Energie: „Ich spekuliere hier nicht herum“

Michael Strebl, Geschäftsführer der Wien Energie, musste am Donnerstag zum bereits zweiten Mal aussagen.

Bereits zum zweiten Mal mussten Michael Strebl (Geschäftsführer der Wien Energie) und Peter Weinelt (Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens) vor die U-Kommission treten. Und dabei (unangenehmen) Fragen beantworten.

Es wird von Zeugen immer wieder eingewendet, dass eine Frage nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat. Aber die Entscheidung darüber wird von den Vorsitzenden getroffen und nicht von den Zeugen selbst.“ Martin Pühringer, Vorsitzender jener Kommission, die die finanziellen Turbulenzen rund um die Wien Energie im Sommer untersucht, ist ein Anhänger von klaren Worten.

Und so stellte Pühringer gleich zu Beginn der Sitzung am Donnerstag klar, wer hier das Sagen hat. Und das sind nicht jene Politiker, die von ihren Parteien in die Kommission entsendet wurden.