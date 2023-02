Greenwashing: Die grünen Versprechen der Konzerne taugen nichts

Jedes zweite Unternehmen in Europa rühmt sich damit, sein Geld bald schon klimaneutral verdienen zu wollen. Aber damit ist bei den meisten schon wieder Schluss. Kaum ein Konzern tut genug, um das gut vermarktete Ziel auch wirklich zu erreichen.

Wien. Wer heute ein Joghurt, Unterhosen oder ein Auto kaufen will, könnte meinen, die gesamte Wirtschaft bestünde nur noch aus Weltrettern. An nachhaltige Zahnpasta haben wir uns gewöhnt, inzwischen preist aber selbst der Ölmulti Shell schon CO2-freien Sprit an, die Lufthansa bietet klimaneutrale Langstreckenflüge. Kaum ein Unternehmen verzichtet heute auf den Hinweis, dass es selbstverständlich bald keine Treibhausgase mehr ausstoßen werde, und jeder Kunde so mit dem Kauf seines Produkts zum Teil der Lösung werden könne. Aber was taugen die grünen Versprechen der Konzerne? Kann man ihnen trauen?

Dass sich Konsumentinnen und Konsumenten nicht auf den verwirrenden Wildwuchs an grünen Nachhaltigkeits-Labels verlassen dürfen, ist bekannt. Aber wie sieht es bei Unternehmen aus, die ihre Klimaziele nicht nur aus PR-Gründen hinausposaunen?

Auch große Finanzinstitute und Hersteller sind heute darauf bedacht, nur noch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eine ernsthafte – und vor allem extern geprüfte – Strategie zur Reduktion der eigenen Emissionen vorweisen können. Der weltweit größte Anbieter in diesem Feld ist das Carbon Disclosure Project (CDP), bei dem Unternehmen ihre CO2-Ziele, und -Strategien offenlegen und prüfen lassen können. Ohne „Stempel“ von Organisationen wie CDP ist es kaum noch möglich, in der Wertschöpfungskette großer westlicher Konzerne unterzukommen. Doch selbst bei diesen Unternehmen ist der Unterschied zwischen Wort und Tat enorm. Und Österreichs Betriebe sind keine Ausnahme.