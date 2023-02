Was für Infrastruktur-Aktien spricht

Die steigende Inflation und höhere Zinsen lasten auf der Gewinnspanne vieler Unternehmen. Experten zeigen auf, womit Infrastruktur-Firmen in diesem Umfeld punkten.

Wien. Das vergangene Jahr war für die globale Wirtschaftswelt durchwegs herausfordernd. Europa litt unter hohen Energiepreisen, aber auch an anhaltenden Problemen mit den Lieferkettenengpässen, die anhand Chinas strikter Null-Covid-Politik verschärft wurden.

Der wachsende Arbeitskräftemangel sorgte ebenfalls regelmäßig für Schlagzeilen – vor allem in den USA. Er trieb die Inflationsrate jenseits des Atlantiks schließlich kräftig an. Zuletzt war die Teuerung in den USA zwar rückläufig, lag mit einer Jahresrate von 6,4 Prozent im Jänner aber noch immer weit über der langfristigen Fed-Zielmarke von zwei Prozent.