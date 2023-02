Es gibt auch richtige Verschwörungstheorien

Offenbar wurde Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda doch ermordet. Ein Held ist er deswegen nicht.

Warum es so verlockend sei, an die „Verschwörungstheorie“ über Pablo Nerudas Ermordung zu glauben, lese ich in einem Artikel von 2013. Das war, nachdem Nerudas Gebeine exhumiert und die Untersuchungsergebnisse verkündet waren. „Weltklasse-Labore aus Indien, der Schweiz, aus Deutschland, den USA, Schweden“ hätten sich zur Untersuchung angeboten, hieß es davor. Die 15 damit betrauten Forensiker erklärten schließlich, sie hätten „keine relevanten chemischen Substanzen“ gefunden, die mit Nerudas Tod in Verbindung gebracht werden könnten.

Es gibt aber auch Verschwörungstheorien, die sich als richtig erweisen.