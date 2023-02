Am 17. Februar 2008 rief der Kosovo die Unabhängigkeit aus. Doch die Jubiläumsfeiern werden von Spannungen mit Belgrad und einer massiven Abwanderung überschattet. Ein Lokalaugenschein.

Der Einreise folgt die unfreiwillige Kniebeuge. „Unsere Schuld ist das nicht“, versichert Jarinje, ein älterer Zollbeamter, am nordkosovarischen Grenzübergang. Schulterzuckend begutachtet der Kosovo-Albaner, wie ein Reisender aus Belgrad vor seinem Vehikel knieend das serbische Wappen auf den Autokennzeichen mit weißer Folie überklebt: „Es sind die Politiker, die die Leute mit solchen Schikanen quälen. Es wird Zeit, dass das Abkommen kommt – und dieser Unsinn endlich endet.“

15 Jahre liegt die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo bereits zurück. Voller Stolz hat der damalige Premier und frühere Rebellenchef Hashim Thaçi am 17. Februar 2008 im Parlament in Prishtina den Vollzug der endgültigen Abnabelung von Serbien verkündet. „Der Tag ist gekommen: Von diesem Moment an ist der Kosovo stolz, unabhängig und frei.“

Es folgten tagelange Unabhängigkeitsfeiern. 15 Jahre später ist in der Kosovo-Hauptstadt Prishtina die einstige Partystimmung längst verflogen. Müde trotten zwei Straßenhunde über den Mutter-Theresa-Boulevard. Nur noch ein Poster an einer Hausfassade erinnert an den wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen in Den Haag vor Gericht stehenden Thaçi.

Serben beklagen „Diskriminierung“

Was Rechtsstaat und Demokratie angehe, stehe der Kosovo besser da als andere Staaten der Region, sagt der Analyst Lulzim Peci: „Doch das größte Problem bleibt das ungeklärte Verhältnis zu Serbien: Es behindert die volle Integration in die internationale Gemeinschaft.“