Dieser Tage verhandelt die Politik über eine Mietpreisbremse. Welche Lösungsvorschläge dabei auf dem Tisch liegen und welche ungeahnten Konsequenzen ein solcher Deckel auf die Mieten im Markt hat.

Der politische Gestaltungswille scheint beim Wort „Mieten“ eine unüberwindbare Grenze zu finden. Regelmäßig gibt es Diskussionen und Ideen wie beispielsweise die Wohnbauinvestitionsbank, die große Reform lässt aber auf sich warten. Das hat Tradition. Selbst der Friedenszins, noch vor dem ersten Weltkrieg beschlossen, trat erst 1922 in Kraft.

Über ein Jahrhundert wurde der Mietmarkt komplex reguliert und kategorisiert. Die Regelungen sind kompliziert und hebeln in vielen Bereichen den Markt aus. Das treibt mitunter seltsame Blüten, wie etwa wenn 50-Jährige wieder bei ihren Eltern einziehen, um den günstigen Mietvertrag zu erben. Das scheint bei 8,80 Euro im Durchschnitt je Quadratmeter für manche das kleinere Übel zu sein. Das zahlt man derzeit laut Statistik Austria österreichweit.

Im europäischen Vergleich ist das recht günstig und den zahlreichen gedeckelten Mietwohnungen in Österreich geschuldet. In vielen Neubauten, also auf dem freien Mietmarkt, kann der Quadratmeter bis zu 24 Euro kosten. Die sogenannten mietrechtlichen Richtwerte hingegen werden nur alle zwei Jahre an die Inflation angepasst. Diese pendelte in den vergangenen 20 Jahren hauptsächlich zwischen null und drei Prozent. Im Jahr 2021 wurde diese Anpassung coronabedingt auf 2022 verschoben und dann gleich mit fast sechs Prozent schlagend. Daher steht heuer bereits im April die nächste Anhebung in der Höhe von 8,6 Prozent bevor. Das betrifft 399.200 Haushalte, die entweder in Altbauwohnungen, die vor dem 1. Juli 1953 errichtet worden sind, mit Verträgen ab März 1994 oder in Gemeindewohnungen wohnen.

Doch so weit soll es nicht kommen. Eine Debatte um Leistbarkeit des Wohnens ist entbrannt. Steigende Energiekosten und Teuerung sowie lautstarke Forderungen diverser Organisationen und der Opposition setzen die Regierung unter Druck. Die steckt dieser Tage die Köpfe zusammen. „Die Gespräche laufen“, heißt es gleichermaßen von den Grünen wie der ÖVP. Eines ist schon sicher, eine ganzheitliche Reform, die das Mietrecht etwa transparenter oder verständlicher machen würde oder gar die Neubaumieten mit einschließt, dürfte ausbleiben.

1. Wird es zu einer Mietpreisbremse kommen und wann?