Capaldo rettet Salzburgs Heimsieg gegen AS Roma

Sah es gegen AS Roma lange nach einem glücklichen 0:0 aus, schlug im Finish Salzburg doch noch zu: Capaldo traf zum 1:0.

AS Roma zeigte Salzburg beim Hinspiel zur Europa-League-Zwischenrunde vor, was System, Taktik und Abwehrarbeit wirklich sind. Österreichs auf hohes Pressing bedachter Serienmeister lief lange vergebens an gegen einen Wall der Römer, die ihre Vorstöße maximal auf seltene Gelegenheiten und Standardsituationen reduzierten. Als es schon nach einem für Salzburg überaus schmeichelhaften 0:0 aussah, die „Giallorossi“ trafen immerhin jeweils einmal Stange und Latte, hatte Salzburg doch noch Glück. Die einzige, echte Torchance saß: der bis dahin ungeheuer fehleranfällige Pavlović flankte zum erst eingewechselten Argentinier Capaldo, der per Kopf zum 1:0 (88.) traf.

Salzburgs Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale stehen damit gut: im Rückspiel in einer Woche muss die Mannschaft von José Mourinho sich verändern – und angreifen. Ob dieser Nachdruck gelingt?