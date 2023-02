Fünferkette und Spielverschleppung sind das Patentrezept gegen unsicheren Pressing-Kick: Capaldos spätes Tor zum 1:0 gegen AS Roma lässt Salzburg dennoch vom Aufstieg träumen.

AS Roma zeigte Salzburg beim Hinspiel zur Europa-League-Zwischenrunde vor, was System, Taktik und Abwehrarbeit wirklich ausmachen. Österreichs stets auf Pressing bedachter Serienmeister lief lange vergebens an oder haderte schon im Spielaufbau gegen die Römer, die ihre Vorstöße maximal auf seltene Gelegenheiten wie Standardsituationen reduzierten.

Als es schon nach einem für Salzburg überaus schmeichelhaften 0:0 aussah, die „Giallorossi“ trafen immerhin jeweils einmal Stange und Latte, hatte Salzburg doch Glück. Die einzige, echte Torchance saß: Pavlović flankte zum Argentinier Capaldo, der erstmals seit Oktober in der Startelf spielte, sein Kopfball passte zum 1:0 (88.).

Salzburgs Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale stehen damit sehr gut: im Rückspiel in einer Woche muss sich die Mannschaft von José Mourinho verändern – und angreifen. Ob dieser Nachdruck gelingt?

Anti-Fußball da, modernes Pressing dort

Es war offensichtlich, dass sich Mourinho nicht verändert hat. Er studiert Gegner, kennt Schwächen – er sucht das Glück der Seinen ungeachtet aller Erkenntnisse aber weiterhin nur in Defensive und verschleppter Partien. Anti-Fußball der Vergangenheit, Catenaccio. Aber das Patentrezept gegen Salzburgs lange harmlosen Pressing-Kick.

Wer gegen Mourinho (26 Titel, fünf in Europa) spielt, sollte sich vorab tunlichst etwas überlegt haben. Dass war bei Salzburg über sehr weite Strecken nicht zu erkennen. Funktionierte früher die Spielidee so, den Ball zu flinken Stürmern (wie Adeyemi) oder „Tormaschinen“ (Håland) zu befördern, ist der Bullen-Angriff jetzt anders konzipiert. Es gibt weder „Brecher“ noch „Sprinter“. Fernando (Adamu war die bessere Idee, ab 60.) und Okafor sahen keinen Ball im Roma-Strafraum. Zudem: Der Vierte der Serie A wechselte seine Formation, sobald der Gegner am Ball war. Dann schepperte eine Fünferkette, drängten neun Roma-Spieler vor Keeper Rui Patricio. Salzburg unternahm alles, Roma tat fast nichts: Mourinho grinste.

Bullen im Glück: Zwei Stangentreffer

Dazu gesellten sich Ungenauigkeiten (Seiwald), Leerläufe (Sučić) und eine Unachtsamkeit. Cristante schlug einen hohen Pass. Abraham (43.) „vernaschte“ Salzburgs Pavlović, scheiterte jedoch im Torschuss am grandiosen Keeper Köhn. Die Irritation? Solche Pässe waren bekannt, in Partien wie gegen Lecce oder Empoli – es begann stets die gleiche Elf – mehrfach zu sehen.

Das Überraschungsmoment führt der Gewinner der vergangenen Conference League also nicht im Talon. Die „braven“ Salzburger (Pavlović sah Gelb und fehlt im Rückspiel) musste da mit dem 0:0 noch zufrieden sein. Das Tor der „Giallorossi“ war näher: Cristante (72.) traf per Kopf nur die Stange und Belotti (80.) nach Köhns unglaublicher Traum-Parade nur die Latte.

Dann traf Capaldo. Die Ausgangslage vor dem Auftritt im Stadio Olimpico in einer Woche? Jaissle, 34, muss den Abwehrwall knacken mit Vision – und kann jetzt warten. Sein Pendant, 61, wird ungeduldig werden. Und darauf hoffen, dass einer trifft – und er hinten wieder dicht machen kann.