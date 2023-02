Achtung bei den Zielvorgaben: Rebellen und Piraten werden gehängt

OKR sind eine empfehlenswerte Management-Methode. Soll aber Neues entwickelt werden, seien sie kontraproduktiv, sagt Alexander Osterwalder. Und hat eine Alternative in petto.

Kaum spricht sich in den Unternehmen durch, dass OKR, also Objectives and Key Results, eine brauchbare Management-Methode sind, meldet sich Alexander Osterwalder zu Wort. Der Schweizer, der unter anderem die „Business Model Canvas“-Methode entwickelt hat, schätzt die OKR sehr, wirft allerdings ein „Aber“ ein.

Grundsätzlich gelingt es mit OKR gut, die Ziele des Unternehmens mit denen von Teams und Mitarbeitenden zu verbinden. Im OKR-Prozess werden die Ziele und Ergebnisse quartalsweise definiert. Deren Inhalte kommen zu 40 Prozent aus der Strategie (top-down) und zu 60 Prozent aus den operativen Bereichen (bottom-up).