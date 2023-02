Toyota Corolla: Nicht ohne Grund das Mehrheitsprogramm

Optisch dezente Überarbeitung des Toyota Corolla – der Vollhybrid bekommt auch etwas mehr Leistung und eine neue Ausstattung im Cockpit. Empfehlenswert: vor allem der Kombi mit mehr Platz an Bord.

Seit 1966 gibt es den Toyota Corolla, abgesehen von der kurzen Ära als „Auris“ ein Fixstern am Autohimmel. Nach der Rückkehr zur alten Bezeichnung 2018 stand ein Facelift an. Es fällt zumindest optisch dezent aus. Neue LED-Leuchten an Front und Heck, ein angedeuteter Diffusor am Heck und neue Lackierungen machen den neuen Toyota nicht zum Eyecatcher, zeigen aber ein modernes Auto, das bar jeglichen Schnickschnacks flott daherkommt. Angeboten werden die fünftürige Limousine und der Kombi, das Stufenheck ist bei uns mangels Nachfrage gestrichen.

Die Änderungen finden sich vor allem unter den Motorhauben der beiden Vollhybriden. Die Vierzylinder mit 1,8 oder 2,0 Liter Hubraum sind etwas erstarkt mit 140 respektive 190 System-PS. Beide verfügen über Lithium-Ionen-Akkus (der größere lief bisher als Nickel-Metallhydrid); dank neuer Zellen und effizienterer Verkabelung kleiner und gleichzeitig leistungsstärker. Innen gibt es neue Displays mit Navi in Serie, mehr Rechenleistung sorgt für schnelleres Ansprechen. Auch steht mehr Information als bisher zur Verfügung – bis man fast erstickt an der Flut. Um sie einzudämmen, ist eine Personalisierung möglich, dazu muss man sich Zeit nehmen.

Überarbeitet und aufgefrischt: Corolla-Interieur.



Die Verarbeitung wirkt ordentlich und kann mit der deutschen Konkurrenz mithalten. Weniger die Platzverhältnisse: Im Fünftürer wird's eng hinten. Das kann der Kombi dank längeren Radstands besser, er ist Favorit im Taxigewerbe und wird auch bei Privaten Anklang finden, man rechnet mit 80 Prozent Anteil. Naturgemäß punktet der Kombi auch beim Kofferraum mit 596 bis 1606 Liter Volumen gegen 360/1004 Liter beim Hatchback. Im Fahrbetrieb fällt das verbesserte Geräuschniveau auf, das stufenlose Getriebe geht selbst bei Volllast dezent zu Werke. Das kleinere Triebwerk ist agil und passt hervorragend vor allem zum Fünftürer. Das Fahrwerk ist neutral und macht das Leben hinter dem Steuer angenehm, noch mehr im Kombi, ob längeren Radstands. Der Fünftürer ist ab 29.590 Euro zu haben, der Kombi kommt um gut acht Tausender teurer, kann aber mehr. Oben liegt die Latte bei etwas über vierzig Tausendern für den Kombi in All-in-Variante. (ff)