Die Liebesdienste haben sich verändert, Zeit wurde es

Harry muss niemanden zum Flughafen bringen.

Wie man sich bettet, so liegt man. Darauf bezog sich schon Billy Crystal als Harry in „When Harry met Sally“, als er seine reichlich kühle Erklärung abgab, warum man es zu Beginn einer Beziehung nicht übertreiben sollte mit den Aufmerksamkeiten. Er bringe daher seine aktuelle Freundin nicht zum Flughafen, damit sie sich nicht irgendwann beklagen könnte, dass er sie doch früher immer zum Flughafen gebracht habe. Das zum Flughafenbringen gehört zu den Liebesdiensten, die offenbar am ehesten enden.

An diese Szene erinnerte das Dilemma am Valentinstag, als Fußballfans vor der Entscheidung standen, den Championsleague-Hit Bayern München gegen Paris Saint-Germain zu sehen oder die Aufmerksamkeit der oder dem Liebsten zu schenken. Beides zu verbinden schien eher schwierig. Wer nur schweren Herzens auf Fußball verzichtet hat, wird irgendwann vor dem Harry-Dilemma stehen, vorausgesetzt, die Beziehung übersteht mehrere Runden der Championsleague.

Wenn es wirklich schön war, wird es gepostet

Worauf man verzichtet, hängt auch von der Altersgruppe ab. Kein Instagram-Posting von einem schönen Abend zu machen scheint für die OG (Old Generation) ein Zeichen der Zuneigung zu sein (der Abend gehört nur uns), für deren Kinder aber genau das Gegenteil (wenn es wirklich schön war, wird es gepostet). Man teilt, was man mag. Auch die Rechnungen. Und die Gleichberechtigung, über die deren Eltern noch diskutieren, wird gelebt. Nun bekommen die jungen Männer die Rosenseifen geschenkt.

Vielleicht hat sich das, was man bisher unter Aufmerksamkeit verbucht hat, gar nicht so stark reduziert, sondern einfach verändert. Zum Flughafen muss niemand gebracht werden, weil man mit dem Zug hinfährt. Ganz selbstverständlich. Wenn man überhaupt fliegt. Auf Harry ist niemand mehr angewiesen.

