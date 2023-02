Impfunfähigkeits-Atteste: Arzt wehrt sich

Offener Brief

In einem offenen Brief kritisiert Andreas Sönnichsen, der mit Corona-Impfunfähigkeits-Attesten von sich reden gemacht hatte, die Medien. Sönnichsen wurde in erster Instanz von den Vorwürfen des Betrugs und der Amtsanmaßung freigesprochen.

Vielen Dank für die Berichterstattung über meinen Freispruch

vor dem Salzburger Bezirksgericht vom 9.2.2023 sowie über die

Berufungsabsicht der Salzburger Staatsanwaltschaft vom

13.2.2023.

Ich frage mich allerdings, warum hier keine neutrale

Berichterstattung erfolgte, sondern eine für mich

rufschädigende. So schreiben Sie wie diverse andere Medien –

offenbar schreibt hier einheitlich einer vom anderen ab, ohne

zu hinterfragen, ob die Aussage korrekt ist:

„Sönnichsen hatte in der Öffentlichkeit mehrmals die Corona-

Maßnahmen der Regierung und die Covid-19-Impfungen scharf mit

wissenschaftlich widerlegten Behauptungen kritisiert.“

Sie behaupten also pauschal diskreditierend, dass meine

Aussagen zu den Corona-Maßnahmen generell wissenschaftlich

widerlegt wurden. Diese Behauptung ist geeignet meinen Ruf als

Wissenschaftler und Arzt zu beschädigen. Zum einen stellt sich

natürlich die Frage, welche konkreten Behauptungen meinerseits

Sie überhaupt meinen, denn ohne konkreten Hinweis fragt man

sich, was denn wohl von mir behauptet wurde und wer die

Behauptung wie widerlegt hat. Zum anderen fragt man sich,

woher Sie denn eigentlich wissen, dass meine Behauptungen

widerlegt wurden. Sie selbst sind doch gar keine

Wissenschaftler, und ein wissenschaftlicher Diskurs zwischen

Corona-Maßnahmen-Befürwortern und Kritikern wurde leider

entgegen den Gepflogenheiten seriöser Wissenschaft in den

vergangenen drei Jahren nicht nur unterbunden, sondern sogar

mit Disziplinarstrafen, Entlassungen und Strafverfahren

geahndet.

Univ.-Prof. a.D. Dr. Andreas Sönnichsen