Ein Opernball der Leichtigkeit

Der Höhepunkt der Ballsaison ist zurück und verwandelt die Staatsoper in einen Dschungel aus Grün und Weiß. Locker und luftig ist das neue Credo.

Wie viele Beziehungskrisen es wohl anlässlich des 65. Wiener Opernballes gegeben hat? Die Gesprächsfetzen von den vielen Gängen und Treppen lassen zumindest auf einige schließen. „Schatzi, wenn du mir noch einmal auf mein Kleid steigst ...“, zischt eine Dame ihren Mann an und lässt die unausgesprochene Drohung wie ein Damoklesschwert in der Luft hängen. Er gibt sich gelassen. Es wird heute nicht zum letzten Mal passiert sein.

Vielleicht braucht es ein wenig Nachsicht mit den Herren. Ihnen fehlt die Übung, immerhin mussten sie zwei Jahre warten, um wieder das Tanzbein in der Staatsoper schwingen zu können. Allerdings hat es das Gedränge auch schon seit jeher schwierig gemacht, nicht auf anderer Leute Schleppen zu steigen.

Dieses Jahr scheint es aber besonders schwierig, die Damen haben ihre aufwendigsten Roben wieder aus dem Schrank geholt. „Möglichst auffällig“ scheint das Credo zu sein, an allen Ecken und Enden blitzt Glitzer und rote Seide. Manche haben sich dem recht strengen Dresscode der Veranstaltung aber trotzdem entzogen. Ein ominöser Herr in einer Affenmaske aus Gummi stiehlt so mancher Dame die Show und kann damit ordentlich Werbung für sein Unternehmen machen. Er sei so hineingelassen worden, behauptet er. Erstaunlich lange gelingt es ihm, den Fängen der Aufsicht zu entgehen.