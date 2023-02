Ein Opernball der Leichtigkeit

Der Höhepunkt der Ballsaison ist zurück und verwandelt die Staatsoper in einen Dschungel aus Grün und Weiß. Locker und luftig ist das neue Credo.

Wie viele Beziehungskrisen es wohl anlässlich des 65. Wiener Opernballes gegeben hat? Die Gesprächsfetzen von den vielen Gängen und Treppen lassen zumindest auf einige schließen. „Schatzi, wenn du mir noch einmal auf mein Kleid steigst ...“, zischt eine Dame ihren Mann an und lässt die unausgesprochene Drohung wie ein Damoklesschwert in der Luft hängen. Er gibt sich gelassen. Es wird heute nicht zum letzten Mal passiert sein.

Vielleicht braucht es ein wenig Nachsicht mit den Herren. Ihnen fehlt die Übung, immerhin mussten sie zwei Jahre warten, um wieder das Tanzbein in der Staatsoper schwingen zu können. Allerdings hat es das Gedränge auch schon seit jeher schwierig gemacht, nicht auf anderer Leute Schleppen zu steigen.

Dieses Jahr scheint es aber besonders schwierig, die Damen haben ihre aufwendigsten Roben wieder aus dem Schrank geholt. „Möglichst auffällig“ scheint das Credo zu sein, an allen Ecken und Enden blitzt Glitzer und rote Seide. Manche haben sich dem recht strengen Dresscode der Veranstaltung aber trotzdem entzogen. Ein ominöser Herr in einer Affenmaske aus Gummi stiehlt so mancher Dame die Show und kann damit ordentlich Werbung für sein Unternehmen machen. Er sei so hineingelassen worden, behauptet er. Erstaunlich lange gelingt es ihm, den Fängen der Aufsicht zu entgehen.

Der rote Faden bei der Kleiderwahl war klar ersichtlich. Michèle Pauty

Künstler auf Abwegen

Das Sicherheitsaufgebot am Ballabend ist merklich hoch. Bereits vor dem Einlass bildet sich im Eingangsbereich der Oper eine undurchdringliche Traube von Polizistinnen und Polizisten, die bestimmt, aber durchaus charmant durch den Abend führt. Der Gruppeninspektor posiert mit geschwellter Brust für die Kamera der „Presse“, „weil Sie es sind“.

Am oberen Ende der Feststiege erklärt ein Polizist einer jungen Frau: „Auch wenn Sie sehr anziehend sind, Sie dürfen hier nicht stehen“. Es muss Platz gemacht werden für die Hautevolee. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zieht mit Europaministerin Karoline Edtstadler am Arm ein, Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner Frau Doris Schmidauer und Bundeskanzler Karl Nehammer mit Familienministerin Susanne Raab, die sogleich über die Schwelle stolpert. Der Kanzler erklärt den Anwesenden sogleich mit einem Augenzwinkern: „Sie haben nichts gesehen“. Der Auftritt der ehemaligen Kanzlerin Brigitte Bierlein ist deutlich unscheinbarer. Sie zieht alleine ein, dafür aber mit Österreich-Schärpe.

Bundeskanzler Nehammer kam mit Ministerin Susanne Raab am Arm. Michèle Pauty

Auch die Kunst- und Kulturbranche ist reichlich vertreten. Der Regisseur Stefan Rusowitzky, dessen Tochter am Donnerstag debütiert, gibt fleißig Interviews und verliert dabei seinen Guide. Der mangelnde Handy-Empfang macht ihm die Suche nach seiner Loge nicht gerade leichter. Schauspielerin Lilian Klebow posiert unterdessen in einer recycelten Robe von Designer Moulham Obid, der ebenfalls anwesend ist und drei Tänzerinnen des Staatsballetts ausgestattet hat. Opernball-Organisator Gery Keszler, Moderatorin Silvia Schneider, Influencerin Tara Tabithea und Ex-Miss-Austria Christine Reiler suchen ebenfalls das Blitzlicht.

Anders ist das bei Richard Lugners diesjährigem Stargast Jane Fonda. Bereits im Vorfeld kündigte die Aktrice an, den Rummel meiden zu wollen. Auf der Feststiege ist das freilich nicht möglich. Kurzerhand wird der letzte Teil der Treppe übersprungen und die beiden flüchten sich über die Bar in ihre Loge, die Fonda den restlichen Abend auch nur mehr spärlich verlässt.

Schauspielerin Jane Fonda dachte bis kurz vor der Veranstaltung, dass sie eine Opernaufführung besucht. Michèle Pauty

Dem Ball die Schwere nehmen

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sei der Ball aber „offener, luftiger und leichter“, meint Unternehmerin Nadja Swarovski, eine der drei Organisatorinnen des Balls, zur „Presse“. Die Veranstaltung sei „in der Gegenwart angekommen, während die wertvollen Traditionen gewahrt bleiben“.

Eventplanerin und Mit-Organisatorin Maryam Yeganehfar, war es ein Anliegen, die Räumlichkeiten der Oper „neu zu denken“, um den Gästen das Vorankommen in den engen Gängen zu erleichtern. An einigen Stellen wie vor den Logen des ersten Rangs gibt es aber dennoch kein Durchkommen. Ein Herr ergreift im Gedränge die Hand der falschen Frau, sie nimmt es mit Humor. Teilweise führt das Gedränge aber auch zu derberen Unmutsäußerungen.

Auch das Personal der Staatsoper ist am Donnerstag merklich angespannt. Gäste, die mit ihren Gläsern in der Hand das Treiben von den obersten Rängen aus betrachten wollen, haben Pech gehabt. Wer keine Zutrittsberechtigung für bestimmte Bereiche hat, wird ohnehin sofort des Platzes verwiesen. Ohne Tickets oder Eintritts-Armbänder besteht auch die Gefahr, nach der Rauchpause nicht mehr hineingelassen zu werden – der Sicherheitsdienst zeigt keine Gnade und macht auch wenig Unterschied, ob der Prominenz.

Sehr zur Erleichterung der Sicherheitsbeamten verläuft der Abend aber ohne gröbere Vorkommnisse. Lediglich die Klimaaktivistin Lena Schilling sorgte mit ihrem Protest auf dem Roten Teppich für Aufsehen und bekam Unterstützung von Schauspieler Michael Ostrowski.

Plastikblumen und Samtwedel

Zumindest beim Design stand der Opernball in diesem Jahr aber im Zeichen der Natur. 171 Blumenarrangements zierten die Räumlichkeiten. Grün mit einem Hauch von Weiß war das Motto. Statt minutiös aufbereiteten Gestecken rankten sich diesmal Pflanzen an den Musen der Feststiege empor und erinnern an einen Dschungel. Im Fall des Ballsaals kommen die Gestecke allerdings ein wenig schlicht daher. Die samtenen Palmwedel im abgelegenen „Palmengarten im Schwindfeuer“ stehlen ihnen die Show.

Die Palmwedel im Wintergarten sind ein Hingucker. Michèle Pauty

Auffallend ist bei der Dekoration: Es handelt sich bei den Blumen, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, um Kunstpflanzen. Ob das wirklich so nachhaltig ist, steht und fällt wohl mit der Weiterverwertung der Dekoration. Die traditionelle Mitnahme der Sträuße am Ende des Abends entfällt somit jedenfalls.

Die Bouquets der Debütantinnen sind in diesem Jahr ebenso schlicht gehalten, wie die restlichen Arrangements. Lediglich eine einzelne weiße Blume halten sie jeweils in den Händen. Umso mehr strahlen dafür die Tiaras der Jungdamen. Sie sind über und über mit Sternen verziert und inspiriert von den berühmten Sisi-Sternen, die die Kaiserin mit Vorliebe trug. Die Analogie zu Sternschnuppen soll die jungen Leute außerdem daran erinnern, an ihre Wünsche zu glauben. Einer davon ist ja mit dem gestrigen Abend bereits in Erfüllung gegangen.