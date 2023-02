Astrid Steharnig-Staudinger wird neue Chefin der Österreich Werbung

Die Kärntnerin wird für fünf Jahre als ÖW-Geschäftsführerin bestellt und folgt damit Lisa Weddig nach. Ihre Firma Linking Brands wird unter neuer Geschäftsführung weitergeführt.

Die Tourismusexpertin Astrid Steharnig-Staudinger (45) übernimmt mit 1. Mai 2023 die Geschäftsführung der Österreich Werbung (ÖW). Die Kärntnerin folgt damit Lisa Weddig nach, die im Herbst 2022 aus privaten Gründen um eine vorzeitige Auflösung ihres Vertrages ersucht hatte und noch bis Ende März Geschäftsführerin ist. Steharnig-Staudinger sei von der Auswahlkommission aus 33 Bewerbern einstimmig ausgewählt worden, sagte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Astrid Steharnig-Staudinger wird in der nächsten Sitzung des ÖW-Präsidiums für fünf Jahre bestellt werden. Die von ihr vor 15 Jahren gegründete Firma Linking Brands wird unter neuer Geschäftsführung weitergeführt, sie will sich aus dem von ihr gegründeten Unternehmen vollständig zurückziehen.

33 Bewerbungen eingetroffen

Die Stellenausschreibung für die ÖW-Geschäftsführung war am 26. November veröffentlicht worden, die Ausschreibungsfrist lief bis 2. Jänner 2023. "Es haben sich 33 sehr gute Kandidaten beworben. Es war davon rund ein Drittel Frauen", sagte Kraus-Winkler am Freitag. Der aus sieben Personen bestehenden Auswahlkommission hätten Vertreter des Vereins Österreich Werbung sowie nationale und internationale Tourismusexperten angehört. "Es war keiner aus der politischen Ebene involviert", betonte die ÖVP-Staatssekretärin. Sie selbst habe Steharnig-Staudinger erst am Donnerstag persönlich kennengelernt. Bei einem ersten Termin mit Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) habe sich die designierte ÖW-Chefin vorgestellt.

Die gebürtige Kärntnerin Astrid Steharnig-Staudinger stammt aus dem kleinen Ort Schwabegg (Žvabek) in der Nähe von Bleiburg und ist zweisprachig (Slowenisch und Deutsch) aufgewachsen. Kroatisch hat sie studiert und spricht darüber hinaus auch Italienisch, Französisch und Englisch. Sie lebt mir ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Wien.

Die Österreich Werbung ist die österreichische Nationale Tourismusorganisation. Sie hat 220 Beschäftigte, von denen etwa die Hälfte im Ausland ist.

