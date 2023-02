Nadina Ruedl: „Leberkäse ist für mich Leidenschaft“

Drucken

Hauptbild • „Ich war immer schon getrieben. Entweder, um Wissen zu erlangen, oder, um in der Praxis Dinge umzusetzen“, so Nadina Ruedl. • Jana Madzigon

Die Jungunternehmerin bezeichnet sich selbst als unverbesserliche Nachhaltigkeitsoptimistin und Marketingmenschen. Mitzubringen sei die Fähigkeit, resilient zu sein. Und für etwas zu brennen.

Alles begann in einem denkbar kleinen Raum – einem dunklen Kellerabteil, um genau zu sein. Elf Quadratmeter in Wien Neubau, auf denen sich zwei Kühlschränke, ein Tisch mit Etikettenbändern und eine Kaffeemaschine gerade so ausgehen. Mehr stand Nadina Ruedl anfangs – und bis zuletzt – nicht zur Verfügung. Mittlerweile hat sie ein eigenes Büro im Co-Working-Space Impact Hub und drei Mitarbeitende.

Das Ziel der 37-Jährigen? Die österreichische Esskultur umzugestalten. Und: Ihre Vorliebe für Leberkässemmerln zu stillen. Denn damit verbindet sie schöne Erinnerungen: „In unserer Familie war der Freitag heilig. Mein Vater hat immer viel gearbeitet, aber an diesem Tag hat er sich Zeit genommen, um gemeinsam zum Metzger nebenan zu gehen und ein Leberkässemmerl zu essen. Der Duft beim Eintreten, die netten Worte der Verkäuferin und das Wurstradl“, schwärmt Ruedl, „ich hab's geliebt. Leberkäse ist für mich Leidenschaft und Esskultur.“