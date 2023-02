Das Begehren des Team-Kärnten-Spitzenkandidaten Gerhard Köfer richtet sich gegen ein Aus für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotor.

Team-Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer hat genügend Unterstützungserklärungen beisammen, um eine Eintragungswoche für sein Volksbegehren "Kein Elektroauto-Zwang" zu beantragen. Wie die Partei am Freitag mitteilte, habe man bisher mehr als 9000 Unterschriften bekommen. Inhaltlich richtet sich das Begehren gegen ein Aus für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotor.

"Uns geht es nicht darum, E-Autos grundsätzlich abzulehnen, sondern wir wollen, dass die Bürger frei entscheiden können, wie sie in Zukunft unterwegs sein möchten. Entweder mit dem gewohnten Diesel- oder Benzinmotor oder eben mit einem Elektromobil", so Köfer in einer Aussendung. E-Fahrzeuge seien alles andere als klimafreundlich, meinte der Politiker und verwies unter anderem auf die Herstellung der Batterien und die Herkunft des Stroms.

(APA)