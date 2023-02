Archivbild von Ministerin Susanne Raab im Dezember 2022 im österreichischen Parlamentsausweichquartier in der Hofburg.

Die Finanzierung des ORF könnte bald auf neue Beine gestellt werden. Das Budget soll durch eine allgemeine Abgabe gesichert werden - im Gegenzug muss der ORF massiv sparen. Ministerin Raab muss den Koalitionspartner noch mit ins Boot holen.

Die Frage, wie der ORF finanziert werden soll, beschäftigt die Medienpolitik seit Wochen. Nun wird eine Einigung zwischen Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann kolportiert. Die GIS-Gebühr dürfte Ende 2023 der Vergangenheit angehören. Die Einigung sehe eine Haushaltsabgabe vor - für jeden Haushalt, unabhängig davon, ob ORF per Radio, TV oder Internet genutzt werden. Dafür soll die Summe geringer sein, als die bisherige GIS-Gebühr. Der „Kurier“ berichtet, es seien 16,50 € pro Haushalt zu zahlen. Derzeit beträgt das GIS-Programmentgelt 18,59 Euro, bzw. 20,45 Euro inklusive der Umsatzsteuer. Der mit der GIS-Gebühr zu zahlende Länderanteil soll weiterbestehen. Dieser ist unterschiedlich hoch und soll gemeinsam mit der Haushaltsabgabe abgebucht werden.

Die ÖVP will dem ORF außerdem einen Sparkurs verordnen. 300 Millionen Euro sollen die Ausgaben bis 2026 schrumpfen. Das entspricht in etwa dem Minus, das der ORF in der mittelfristigen Finanzplanung angemeldet hat.

Raab: Verhandlungen mit Grünen starten erst

Medienministerin Raab wollte in einem ersten schriftlichen Statement noch nicht von einer Einigung sprechen, "weil Verhandlungen mit dem Koalitionspartner noch nicht begonnen haben". Doch könne sie sich vor dem Hintergrund eines harten Sparkurses des ORF "einen ORF-Beitrag pro Haushalt vorstellen". Erneut betonte sie, dass der ORF deutlich günstiger werden müsse.

In den vergangenen Wochen hat es zwischen der Medienministerin und ORF-Generaldirektor Weißmann mehrere Gesprächsrunden gegeben. Weißmann wird dem Stiftungsrat am Montag einen Budgetpfad für die nächsten Jahre mit hartem Sparkurs vorlegen, hieß es vonseiten des Medienministeriums. "Wo dabei gespart wird, ist Sache des ORF."

„Größte Finanzierungskrise der Geschichte"

Weißmann betonte stets, es sei wesentlich, dass nach dem VfGH-Erkenntnis, wonach ab 2024 auch das ausschließliche Streaming von ORF-Programm kostenpflichtig zu sein hat, "zeitnahe eine Lösung auf den Tisch" komme. Man müsse „den gordischen Knoten noch durchschlagen", so der ORF-Generaldirektor vor einer Woche. Er hatte eine „nachhaltige Finanzierung des ORF" gefordert.

Weißmann hatte im November gewarnt, dass der ORF ab 2024 vor "einer der größten Finanzierungskrisen in seiner Geschichte" stehe und auf Basis des gegenwärtigen Finanzierungsmodells die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags nicht mehr garantiert werden könne. Zur Diskussion stehen die Erweiterung der GIS auf streamingfähige Geräte, die Einführung einer Haushaltsabgabe oder die Finanzierung des ORF aus dem Bundesbudget.

Vorab-Kritik an Sparkurs von SPÖ und Neos

Heinz Lederer, Leiter des SPÖ-"Freundeskreises" im ORF-Stiftungsrat, hatte schon während der Verhandlungen kritisiert, dass „hinter verschlossenen Türen (...) über die Köpfe des Stiftungsrats hinweg bereits konkrete Maßnahmen besprochen worden sind". Für ihn sei der 20. Februar, an dem eine Sondersitzung des ORF-Finanzausschusses stattfindet, ein Lostag für Weißmann. "Um selbst aus der Haftung zu kommen, muss der Generaldirektor dem Stiftungsrat Einsparungspotenziale mitteilen. Und ich füge hinzu: Einen Kahlschlag des ORF bis hin zu einer möglichen Zusammenlegung von Landesstudios wird es mit uns nicht geben."

>> Der Artikel im „Kurier"

(red./Ag.)