Wenn José Mourinho über Österreichs Liga schimpft

Das 1:0 in der Europa-League gegen AS Roma war vielleicht glücklich, kam aber für Salzburg nicht ganz unverdient – und das lässt auch Österreichs Fußball aufatmen im Ringen um einen Top-10-Platz in der Uefa-Fünfjahreswertung.

Salzburg. Der „Maestro“ fluchte, wieder einmal mit der Fußballwelt, dem Referee und der Spielkultur „der anderen“ alles andere denn einverstanden. José Mourinho, der 61-jährige Portugiese trainiert AS Roma, war bitterböse. Weder leistungsgerecht noch fair sei die Partie zur Europa-League-Zwischenrunde in Wals-Siezenheim gewesen. Überhaupt, Salzburg werde ja nie richtig in Österreich gefordert und habe, nur daher, ausgeruhtere Profis und mehr Spielraum für Rotationen.

Dass der Vierte des Serie A bis auf zwei Aluminum-Treffer wenig bis nichts gezeigt hat und selbst er, der „Auserwählte“ an der Seitenlinie keinerlei Erfrischung aufwarten konnte, verschwieg Mourinho geflissentlich. Wie immer, wenn er verliert.