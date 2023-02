Nischen, Schrägen und Treppen: Mehr Stauraum in der Wohnung schaffen

Drucken

Hauptbild • Helle niedrige Möbel mit viel Stauraum • Getty Images, Mario Kiesenhofer & Amelie Zadeh, Mattes

Wohin mit Büchern, Kleidung, Haushaltsutensilien? Stauraum ist vor allem bei Dachschrägen und kleinen Wohnungen eine Herausforderung. Einige Tipps.

Genügend Stauraum erleichtert die Struktur in unserem Zuhause“, bringt es Interieurdesignerin Petra Kohlenprath auf den Punkt. Und dient als Basis dafür, uns in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen. Die Idee umzusetzen bedarf aber vieler Organisation in der Gestaltung und sollte, wenn möglich, bereits in der Planung des Wohnraums beachtet werden.

„Damit das Verräumen beziehungsweise das Benutzen der Dinge nicht zur zeitintensiven körperlichen und kräfteraubenden mentalen Herausforderung wird“, führt Kohlenprath aus, die sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Wie viel Stauraum es in einer Wohnung wirklich brauche, sei nur individuell beantwortbar und lasse sich nicht einfach in Kubikmetern festschreiben. Aber Anzahl der Personen, Alter/Lebensabschnitt, Hobbys und Tätigkeiten in der Wohnung sollte man vorab berücksichtigen. Und: ob einer der Bewohner zum Sammeln neigt.

Nischen, Schrägen, Treppen