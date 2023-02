Was schlagt ihr genau vor, um die Ukrainer vor Putin zu schützen?

Ein Jahr nach dem russischen Angriff wollen Pazifisten den Krieg beenden, indem sie deutsche Waffenlieferungen stoppen. Das ist zu einfach gedacht.

„Was brauchst du, Putin, um glücklich zu sein?“ Diese Frage stellte die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot vor Kurzem in einer Talkshow in den Raum. Sie findet, Deutschland solle nicht auf Panzerlieferungen setzen, sondern auf den Kreml zugehen. Sie meint das ernst.



Und sie ist nicht allein. Mehr als eine halbe Million Menschen haben ein „Manifest des Friedens“ unterschrieben, in dem der deutsche Kanzler, Olaf Scholz (SPD), aufgefordert wird, die Waffenlieferungen an die Ukraine sofort einzustellen. 39 Prozent der deutschen Bevölkerung empfinden es laut Umfragen als Fehler, deutsche Kampfpanzer in das Land zu schicken, 58 Prozent wünschen sich mehr diplomatische Bemühungen. Auch in Österreich lässt sich der eine oder andere finden, der das nachvollziehen kann.