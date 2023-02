Kabarett: „So einen Rudl gibt’s in jedem Ort“

Didi Sommer seziert die hinterfotzige Dorfidylle fein säuberlich. „Auftrumpfn“ ist ein großartiger Ausflug in die „I kann nix dafür“-Mentalität, im herrlichen Mühlviertler Dialekt.

„Die erste lebende Fremdsprache bei uns in der Schule ist Deutsch“, sagt der Protagonist in Didi Sommers neuem Programm in breitem Mühlviertler Dialekt. Rudl heißt er, weil einen Rudl gibt’s in jedem Ort, sagt Didi Sommer. Er kommt selbst aus dem Mühlviertel und nutzt als Setting des Stücks „Auftrumpfn“ eben diese Gegend, wo „wir eh einen jeden verstehen, der die gleiche Hautfarb’ hat wie wir.“ Den neuen Pfarrer mit norddeutschem Akzent hat die Dorfgemeinschaft aber trotzdem schnell vertrieben. Nachgefolgt ist ein junger Pfarrer aus Afrika. Doch die dadurch aufgelegten Pointen legt Didi Sommer dem rassistisch angehauchten Rudl gar nicht in den Mund. Dem einzigen Ausländer im Ort kommt er nicht blöd. Allen anderen aber wohl.

Mitautorin und Regisseurin von „Auftrumpfn“, das Mitte Februar im Kabarett Niedermair Premiere hatte, ist Anna Schrems. Die Figur des alleinstehenden Jägers ist fein herausgearbeitet mit all seinen Facetten. Die Ressentiments gegen Frauen und sonstige anders tickende Leute kommen unterschwellig daher, beim Rudl – und seinem Hund Dietrich. Dass vom Dorfgendarmen Schickl der Hund Gruber heißt, ist auch so eine unterschwellige Pointe, die nicht nur Oberösterreicher kapieren.

Gott ist ein Tiroler

Knapp zehn Figuren mimt Sommer in dem neuen Programm. Jede mit zum Lachen bringenden, aber nicht lächerlichen Eigenheiten. Auch übersinnliche Protagonisten prägen den Verlauf: Gott, mit Tiroler Akzent, und der Teufel, ein stiller Genosse.

In der Erzählweise über die Dorfgemeinschaft und die Gegend spürt man große Vorbilder wie Josef Hader und Gerhard Polt durch, was auch an der Dialektsprache liegt, die ein geruhsames Tempo reinbringt. Die g’fernzte Idylle und hinterfotzigen G’schichteln seziert Sommer fein säuberlich. Knappe zwei Stunden Ausflug in diese „I kann nix dafür“-Mentalität vom Rudl, Jäger aus’m Mühlviertel, machen großen Spaß, egal ob in der Hauptstadt im Kabarettlokal, in einem Dorfwirtshaus oder einer romantischen Mehrzweckhalle.